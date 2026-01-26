Hiện tượng bất thường dịp cận Tết

TPO - Phiên bản điện ảnh của show thực tế có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ dẫn đầu phòng vé, chiếm hơn 30% thị phần cuối tuần, đẩy loạt phim điện ảnh cả Việt lẫn ngoại xuống phía sau. Cục diện rạp chiếu cận Tết Bính Ngọ vì thế rẽ sang một hướng hiếm thấy.

Hiện tượng lạ

Cuối tháng 1, phòng vé ghi nhận hiện tượng hiếm gặp. Tổng doanh thu toàn thị trường rạp Việt xấp xỉ 51 tỷ đồng, nhưng phần lớn tiền vé gần như dồn vào nhóm nhỏ phim đứng đầu.

Dẫn đầu là Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do với 17,24 tỷ đồng từ 116.861 vé/1.937 suất chiếu, chiếm hơn 33% toàn bộ phòng vé. Đây là tỷ trọng cao, thường chỉ xuất hiện khi có bom tấn Hollywood hoặc phim Việt dịp Tết.

Sự xuất hiện của phiên bản điện ảnh chương trình truyền hình thực tế tạo ra hiện tượng lạ cho phòng vé tuần này. Tác phẩm đạt tổng doanh thu 18,3 tỷ đồng sau 3 ngày rạp.

Tựa phim có Trấn Thành làm thay đổi cục diện phòng vé những ngày cận Tết. Trong giai đoạn vốn là điểm trũng của phim Việt, sự xuất hiện của dàn cast quen mặt như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Quân A.P… kéo lượng khán giả lớn ra rạp nhờ hiệu ứng sẵn có từ truyền hình và mạng xã hội.

Chiến lược phát hành tập cuối game show qua màn ảnh rộng giúp Running Man mùa 3 thu hơn 18 tỷ đồng sau 3 ngày.

Ngay phía sau là hai phim ngoại giữ nhịp thị trường: Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương thu 7,36 tỷ đồng (76.644 vé/3.910 suất), và Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng đạt 7,09 tỷ đồng (66.696 vé / 3.113 suất). Riêng hai tác phẩm này đã chiếm gần 28% thị phần.

Ở vị trí thứ tư, phim Việt Con kể ba nghe duy trì với 6,37 tỷ đồng (71.621 vé/3.304 suất), chiếm khoảng 12% thị trường. Tổng doanh số tác phẩm có Kiều Minh Tuấn hiện đạt 48,2 tỷ đồng, theo sau là Nhà trấn quỷ với 4,24 tỷ đồng (53.910 vé/1.560 suất) trong 3 ngày cuối tuần.

Nhóm còn lại không thu hút được khán giả, có phim giảm mạnh doanh thu sau nhiều tuần trụ rạp. Conan Movie 1: Quả bom chọc trời thu 2,03 tỷ đồng (28.256 vé/1.655 suất). Thiên đường máu còn 1,85 tỷ đồng (20.351 vé/1.132 suất). Avatar 3: Lửa và tro tàn chỉ còn 1,62 tỷ đồng (9.593 vé/405 suất), cho thấy bom tấn Hollywood bước sang giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt sau hơn một tháng thống trị.

Từ vị trí thứ 10 trở đi, doanh thu các phim chỉ còn vài trăm triệu hoặc vài chục triệu đồng. Zootopia 2 còn 403 triệu đồng, Chuột nhí siêu tốc độ 383 triệu, 28 năm sau 266 triệu. Các phim Việt như Ai thương ai mến, Đại ca Ha Ha Ha, Cô hầu gái (2025) gần như rơi khỏi cuộc đua khi chỉ thu vài chục triệu đồng mỗi ngày.

Xuất hiện phim Việt đơn độc giữa rừng phim ngoại

Sang tuần mới (26/1-1/2), phòng vé gần như bị phim ngoại phủ kín với 9 tác phẩm đồng loạt ra rạp. Trong danh sách này chỉ có duy nhất phim Việt là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.

Các phim ngoại trải đều nhiều thể loại và tệp khán giả, bao gồm kinh dị với Lễ đoạt hồn và Panor: Tà thuật huyết ngải 2, tâm lý - tình cảm với Tình đầu khó nói, thể loại hành động - tội phạm có Kẻ ẩn dật và Cứu. Siêu lừa gặp siêu thoát và Bố già trở lại khai thác yếu tố hài - giải trí. Sự đa dạng này khiến rạp chiếu có đủ lựa chọn cho hầu hết nhóm khán giả trong giai đoạn cận Tết.

Trong đó, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác bước vào cuộc chơi “một mình một sân” của phim Việt, nhưng lại phải cạnh tranh trực diện với nhiều đối thủ nước ngoài đã có sẵn lợi thế thể loại quen thuộc với khán giả.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác chọn ra mắt thời điểm cận Tết (không có phim Việt nào ra rạp) để tận dụng thị trường mùa thấp điểm.

Bộ phim theo dòng võ thuật - hành động - phá án, xoay quanh hành trình 10 năm điều tra của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam trước mạng lưới tội phạm tinh vi. Câu chuyện bắt đầu từ sự mất tích của nữ phóng viên và chiếc USB chứa dữ liệu quan trọng, kéo theo chuỗi truy đuổi, thâm nhập và kế hoạch “ve sầu thoát xác” nhằm xóa dấu vết hoàn hảo của kẻ cầm đầu.

Giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cho biết triết lý “ve sầu thoát xác” được dùng như một ẩn dụ cho sự trưởng thành và lột xác của con người sau tổn thương. Về mặt hành động, phim lựa chọn môn võ Votado làm trục chính, theo đuổi phong cách thực chiến, hạn chế kỹ xảo, diễn viên trực tiếp thực hiện các pha đánh đấm để tạo cảm giác va chạm thật.

Đây là hướng đi khác biệt so với mặt bằng phim Việt thời gian gần đây. Tuy nhiên, thời điểm ra rạp lại không mấy thuận lợi. Hầu hết khán giả để tâm đến cuộc đấu của loạt diễn viên, đạo diễn trăm tỷ, nghìn tỷ đang cạnh tranh sát sao cho Mùng 1 Tết Bính Ngọ.