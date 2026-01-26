Một nhóm nhạc nam Vpop trở lại sau 15 năm

TPO - Sau nhiều năm hoạt động riêng lẻ, nhóm nhạc Fbboiz chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album mới mang tên "Trở lại". Tái hợp sau 15 năm, các thành viên khẳng định không trở lại để tìm hào quang cũ mà để bước tiếp nối hành trình âm nhạc được định hình từ sự trưởng thành và trải nghiệm cá nhân.

Trong lần trở lại này, Fbboiz có 3 thành viên gồm Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng. Sau 15 năm với nhiều biến động về đội hình và định hướng cá nhân, sự tái hợp lần này không đơn thuần mang tính hoài niệm mà được xem như bước đi có tính chiến lược, xuất phát từ sự trưởng thành trong tư duy và trải nghiệm của các thành viên.

Album Trở lại gồm 8 ca khúc: Như ngày nào, Nhà vua, Trở lại, Mối tình đầu, Lãng du, Đêm lạnh, Tình suy và Ký ức nồng say, lấy R&B làm màu sắc chủ đạo. Đây là lựa chọn mang tính nhất quán với cá tính âm nhạc vốn có của nhóm, đồng thời cho phép các thành viên khai thác triệt để những sắc độ cảm xúc mang tính trưởng thành hơn so với giai đoạn trước.

Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng tái hợp sau 15 năm.

Các ca khúc trong Trở lại không chạy theo xu hướng thị trường hay tìm cách tạo hiệu ứng tức thời mà tập trung vào cấu trúc cảm xúc liền mạch, đặt người nghe vào trạng thái suy tư và kết nối nhiều hơn với âm nhạc của nhóm.

Chia sẻ về dự án, các thành viên đều khẳng định Trở lại không được tạo ra bằng sự vội vàng hay áp lực về một màn tái xuất. Ngược lại, album là kết quả của nhiều cuộc trao đổi, lắng nghe và điều chỉnh liên tục để có phiên bản tốt nhất. Sau 15 năm, khái niệm "trở lại" không còn mang nghĩa quay về điểm xuất phát, mà là tiếp tục đi tiếp từ một nền tảng vững vàng hơn, với tâm thế khác và mục tiêu rõ ràng hơn.

"Sau một quãng thời gian dài hoạt động solo, mỗi khi bước xuống sân khấu sau những đêm diễn đông khán giả, tôi thường tự hỏi vì sao cảm xúc của mình vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Và đến khi các thành viên Fbboiz có cơ hội đứng chung trên sân khấu một lần nữa, tôi mới nhận ra: đó chính là cảm xúc mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. Thời điểm này đến một cách tự nhiên, khi tất cả đều đủ trải nghiệm và đủ sẵn sàng để trở về với nhau", Phúc Bồ chia sẻ.

Tái hợp sau 15 năm, các thành viên khẳng định không trở lại để tìm hào quang cũ.

Các thành viên nhấn mạnh sự trở lại sau 15 năm không phải để tìm lại hào quang cũ mà để tiếp tục một hành trình đã được làm mới. Vì vậy, việc tái hợp không mang dáng dấp của sự hoài niệm thuần túy, mà được đặt trong một tâm thế chủ động và có định hướng rõ ràng. Album Trở lại ra đời như một tuyên ngôn âm nhạc được chắt lọc từ trải nghiệm và sự đồng thuận của 3 thành viên trong nhóm.

Sự trở lại của Fbboiz cũng được nhiều khán giả ủng hộ. "Chúc mừng nhóm trở lại", "Bài hát nào trong album cũng có màu sắc riêng. Rất mừng vì sự trở lại của các anh", "Mê luôn ngay từ lần đầu được nghe", "Đợi chờ cả thập kỷ cho sự trở lại này", "Mong chờ sản phẩm tiếp theo của các anh", "Để em rời xa chưa bao giờ lỗi thời. Mấy anh trở lại đúng lúc nhạc Việt đang thiếu bản hit"… là những bình luận của khán giả về lần trở lại này của Fbboiz.

Dự án chính thức phát hành vào ngày 22/1. Chỉ sau vài ngày phát hành, những đoạn nhạc nổi bật trong các ca khúc thuộc album Trở lại nhanh chóng trở thành xu hướng, được nhiều khán giả sử dụng lại trên các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok...