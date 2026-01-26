Tang lễ cao thủ võ thuật Lương Tiểu Long

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tang lễ siêu sao võ thuật Lương Tiểu Long diễn ra sáng 26/1 tại Thâm Quyến. Nhiều người hâm mộ mang băng VHS “Trần Chân” đến tiễn biệt nghệ sĩ.

Ngày 26/1, tang lễ võ sư, diễn viên Lương Tiểu Long được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Gia đình dựng không gian tưởng niệm riêng dành cho người hâm mộ.

Dòng người đến tiễn biệt nghệ sĩ từ sáng sớm trong tiết trời giá lạnh. Nhiều người mang theo băng VHS cũ phim Trần Chân - vai diễn gắn liền với tên tuổi ông - để bày tỏ lòng tri ân.

﻿846dd3d19120e08d40211ed9a0132d98.jpg
0d34f25d6ddac6a01a72d33a5bdaea37.jpg﻿
94d56bd660e2c2cc844c3c522315230b.jpg
62ee57b820f54877854403843e090071.jpg
Dòng người đến tiễn biệt Lương Tiểu Long sáng 26/1. Ảnh: Weibo.

Lễ truy điệu được tổ chức tại hai khu vực dành cho người hâm mộ đến tưởng niệm và dành cho gia đình, thân hữu. Trong linh đường, những vòng hoa được bày biện ngay ngắn, phần lớn từ đồng nghiệp, học trò.

Một khoảnh khắc gây xúc động tại buổi lễ là khi một người hâm mộ đến từ quận Bảo An (Thâm Quyến) mang theo băng VHS cũ của bộ phim Trần Chân để dâng hương. Người này cho biết đó là bản ghi hình quý hiếm, gắn với ký ức của nghệ sĩ. Khán giả này cũng từng có cơ hội làm việc với Lương Tiểu Long.

64562d36b3a761ba7a808232cc67cacd.jpg
3d6b62f7885a729f52538625d49acc34.jpg
Người hâm mộ mang theo băng VHS cũ phim Trần Chân - vai diễn gắn liền với tên tuổi ông - để bày tỏ lòng tri ân.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, việc tổ chức lễ truy điệu quy mô lớn không phải mong muốn ban đầu của gia đình. Sau khi tin buồn lan truyền, gia quyến vừa muốn giữ sự riêng tư cho người đã khuất, vừa không nỡ làm chạnh lòng người hâm mộ. Vì vậy, gia đình quyết định mở riêng không gian để fan có thể đến nói lời tiễn biệt.

Lương Tiểu Long sinh năm 1951 tại Trung Sơn, Quảng Đông, là diễn viên, võ thuật gia và chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Từ thập niên 1970, ông cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long được mệnh danh là “Tứ tiểu long” của điện ảnh xứ Cảng thơm. Thập niên 1980, ông vụt sáng với vai Trần Chân trong Đại hiệp Hoắc Nguyên GiápTrần Chân. Năm 2004, vai Hỏa Vân Tà Thần trong phim Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì khiến ông vang danh khắp châu Á.

Lương Tiểu Long qua đời ngày 14/1 do suy tim, hưởng thọ 77 tuổi. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Nhà tang lễ Thâm Quyến.

Hà Trang
#Lương Tiểu Long #võ thuật #Thâm Quyến #lễ truy điệu #diễn viên #võ sĩ #điện ảnh

