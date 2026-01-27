NSND Lan Hương khóc trong đêm nhạc Dương Trường Giang

TPO - Sau hơn 20 năm làm nghề và một thập kỷ thai nghén, nhạc sĩ Dương Trường Giang ra mắt album "Giang Phố", gắn với câu chuyện âm nhạc về Hà Nội bình dị, sâu lắng. Nhiều đồng nghiệp xúc động khi nghe tác phẩm mới của nhạc sĩ.

Có gì trong album Giang Phố?

Diễn trước khán giả có nhiều bạn bè, người thân, nhạc sĩ Dương Trường Giang vẫn không giấu được sự hồi hộp khi đứng trên sân khấu. Trong đêm nhạc Giang Phố | Album Showcase - First Listening & Live Performance tối 26/1, nhạc sĩ có nhiều cảm xúc khi đứng trước những người thân yêu trình diễn.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang (kính đen) trong đêm nhạc tối 26/1.

Với album này, Dương Trường Giang mang đến 9 tác phẩm mới. Mỗi bản nhạc là lát cắt độc lập, nhưng khi đặt cạnh nhau lại có sự kết nối. Ở đó, Hà Nội hiện lên qua những trải nghiệm đời thường của một người đã đi qua nhiều thăng trầm.

Trong Giang Phố, Hà Nội không xuất hiện bằng những hình ảnh biểu tượng quen thuộc, cũng không được lý tưởng hóa. Âm nhạc của Dương Trường Giang đi vào những chi tiết rất đời như sự ồn ào của buổi sáng, những khoảng lặng sần sùi của đêm muộn... Các ca khúc mang màu sắc giản dị, gần gũi nhưng vẫn đủ để người nghe nhận ra sự chín muồi trong tư duy sáng tác của nhạc sĩ.

Tuấn Cry (giữa) đến chúc mừng Dương Trường Giang.

Dương Trường Giang cho biết Giang Phố không được tạo nên từ những giai điệu rời rạc, mà là kết quả của quá trình quan sát, chắt lọc và nhìn lại chính mình sau hơn 20 năm làm nghề. Với anh, quãng thời gian ấy đủ dài để không còn cần những lời hoa mỹ mà tập trung kể lại những gì đã sống bằng ngôn ngữ âm nhạc chân thực.

Ở đêm nhạc, Dương Trường Giang dẫn dắt khán giả bằng những câu chuyện nghề, hoàn cảnh bài hát ra đời, để từng ca khúc nối tiếp nhau.

Đồng nghiệp xúc động trong đêm nhạc Dương Trường Giang

Có mặt ở đêm nhạc, NSND Lan Hương ấn tượng với sự chân thực và nghiêm túc trong lựa chọn nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Trường Giang và các cộng sự.

Theo bà, âm nhạc trong chương trình không chạy theo thị trường mà được kể bằng cảm xúc thật, đủ lắng để chạm tới người nghe.

"Lần đầu thưởng thức showcase nhiều cảm xúc đến như vậy. Tôi đã rơi nước mắt vì vẻ đẹp của âm nhạc, của ca từ, của Hà Nội xưa trong tư duy nghệ thuật của các bạn trẻ. Tôi thấy các bạn ấy là những nghệ sĩ đích thực. Các bạn giúp tôi khẳng định chắc chắn rằng sự chân thực sẽ khiến những tác phẩm nghệ thuật đọng lại mãi", NSND Lan Hương nói.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ (bìa trái) dự đêm nhạc.

Chia sẻ trong đêm nhạc, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết anh đến với âm nhạc không vì bất kỳ mục tiêu vật chất hay danh tiếng nào, đơn giản bởi sự yêu thích và niềm tin vào những giá trị cốt lõi của nghệ thuật.

Theo anh, âm nhạc trước hết phải là điều mình tin và làm cho đúng. “Tôi đến với cuộc đời này không phải để làm giàu, cũng không phải để làm màu, mà là để làm đúng. Nếu làm con thì phải có hiếu, làm bố thì phải ấm áp, làm chồng thì phải biết chia sẻ. Và nếu làm nhạc sĩ thì phải biết ra nhạc”, anh nói.

Dương Trường Giang nhấn mạnh điều anh theo đuổi là âm nhạc có ích, chứ không đặt nặng lượng người nghe.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Phúc Tiệp - giảng viên và cũng là người thầy của Dương Trường Giang tại Nhạc viện - bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình trưởng thành của học trò. Anh cho rằng những người từng “nghịch ngợm” khi còn trẻ thường là những người có trải nghiệm sớm, tâm hồn nhạy cảm và giàu sáng tạo. Đó là những yếu tố quan trọng để làm nghệ thuật.

Ca sĩ Phúc Tiệp nhận xét về âm nhạc của Dương Trường Giang.

Phúc Tiệp hài hước chia sẻ, nếu Dương Trường Giang từng là sinh viên nghịch nhất của Nhạc viện thì bản thân anh cũng là giảng viên nghịch nhất. Sự đồng điệu ấy khiến hai thầy trò dễ dàng thấu hiểu nhau.

Đánh giá về âm nhạc trong album Giang Phố, Phúc Tiệp bất ngờ trước sự chín muồi trong tư duy sáng tác của Dương Trường Giang. “Càng nghe càng thấy Giang rất chín. Em chia sẻ tự tin, có màu sắc âm nhạc riêng, cách nói chuyện sâu sắc và điềm đạm. Ở tuổi 39, tôi tin rằng sự nghiệp của Dương Trường Giang sẽ càng về sau càng chín hơn”, anh nói và gửi lời chúc học trò tiếp tục thành công trên con đường đã chọn.