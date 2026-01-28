Có gì trong bộ phim khiến trẻ con cười, người lớn khóc

TPO - Lấy cảm hứng từ "Tây du ký", "Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng" không xoay quanh phép thần thông của Tôn Ngộ Không, mà kể câu chuyện những yêu quái giả làm thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tác phẩm khiến nhiều người phải thốt lên bất ngờ và đáng xem.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Với doanh thu gần 1,7 tỷ NDT (khoảng 6.388 tỷ đồng) tại Trung Quốc, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng lập kỷ lục là phim hoạt hình 2D có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm nhận 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes cùng 8.5/10 trên Douban. Sau nửa năm khuấy đảo phòng vé quê nhà, bộ phim mới cập bến rạp Việt.

Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng - bom tấn hoạt hình 2D của Trung Quốc gây sốt ở rạp Việt.

Tác phẩm chịu nhiều thiệt thòi khi các bản phim lậu đã tràn lan trên mạng khiến nó mất đi lượng khán giả không nhỏ. Khởi chiếu từ 23/1, phim đến nay đạt doanh thu 9,8 tỷ đồng, theo dữ liệu từ Box Office Việt Nam.

Doanh thu của phim theo Box Office Việt Nam khá ấn tượng bởi thông thường các tác phẩm hoạt hình ít được quan tâm, trừ những bộ phim Disney hay anime có cộng đồng fan lớn.

Một Tây du ký rất khác

Mượn bối cảnh từ Tây du ký, bốn tiểu yêu “chân đất mắt toét” giả làm thầy trò Đường Tăng, lập nhóm lên đường thỉnh kinh, bước vào chuyến hành trình kỳ quái, đầy nước mắt và tiếng cười.

Đây là bản điện ảnh mở rộng từ tập ngắn Mùa hè của tiểu yêu quái thuộc loạt phim Trung Quốc Kỳ Đàm (2023).

“Ngay từ đầu, chúng tôi xác định kể câu chuyện về những con người bé nhỏ”, đạo diễn kiêm biên kịch Vu Thủy cho biết. Thay vì chọn những loài vật quen thuộc trong hoạt hình, ê-kíp tập trung vào các nhân vật vô danh, ít được chú ý. Những hình tượng như chồn, cóc… được lựa chọn để khéo léo truyền tải dù bạn là ai, bạn cũng không phải là "không ai cả" (Nobody)”.

Theo giám chế kiêm giám đốc mỹ thuật Trần Liệu Vũ, nếu ở phim ngắn, nhân vật chính chỉ dừng lại ở lựa chọn rời khỏi núi Lãng Lãng, thì trong phim dài, nhu cầu sinh tồn trở nên cấp thiết hơn khiến họ buộc phải lên đường thỉnh kinh.

Trên hành trình này, nhóm tiểu yêu dần nhận được sự công nhận của những người xung quanh, từng bước xây dựng niềm tin mình có thể lấy được chân kinh, hiểu rõ hơn về thiện - ác, đúng - sai.

“Ở hồi kết, các nhân vật thực sự đối mặt với một trong 81 kiếp nạn. Họ buộc phải lựa chọn, kiên định với niềm tin ban đầu, bảo vệ phẩm giá và công lý”, đạo diễn Vu Thủy nói.

Phim là thành quả của hơn 600 người trong 4 năm trời, với 1.800 cảnh quay và 2.000 bối cảnh được trau chuốt tỉ mỉ. Âm nhạc trong phim là sự pha trộn giữa kèn trumpet, sáo trúc với âm thanh điện tử. Hình ảnh chú trọng ánh sáng và màu sắc, nét vẽ mang hơi hướm thủy mặc kết hợp với kỹ thuật hiện đại.

Khi “tiểu yêu” phản chiếu thân phận người lao động

“Bộ phim khiến trẻ con cười, người lớn khóc”, “Hình ảnh Tiểu Trư Yêu thức đêm rửa nồi đến rụng lông chẳng khác gì tôi, người đi làm công ăn lương”… Nhiều khán giả thừa nhận họ nhìn thấy chính mình trong những tiểu yêu trên màn ảnh.

Trên mạng xã hội, nhiều du học sinh xúc động trước cảnh Tiểu Trư Yêu gọi điện về nhà, giấu đi khó khăn, chỉ báo tin vui và nói “mọi thứ đều ổn”.

﻿ Không được số mệnh ưu ái, bốn nhân vật chính chỉ là những người bình thường khao khát được công nhận. Những mông lung và nỗ lực của họ là hình ảnh của lớp trẻ hôm nay.

Tổng sản xuất Lý Tảo cho biết ê-kíp lựa chọn cách xây dựng các tiểu yêu quái sao cho gần gũi với khán giả. Cái hay của phim là chọn góc nhìn của những kẻ sống “đời vai phụ”, yếu thế trong thế giới đầy rẫy quyền lực và tham vọng.

Nhân vật chính không có “chống lưng”, ba năm liền không thể vào “biên chế” ở Đại Vương Động. Để được Đại vương chú ý, Tiểu Trư Yêu chấp nhận trầy da, tróc vảy dùng bộ lông của mình làm bàn chải rửa nồi. Cuối cùng vì không hiểu nội tình mà lau sạch luôn dòng chữ tổ tiên để lại khiến Đại vương nổi giận truy sát. Hay như gà trống họa sĩ mang dáng dấp nghệ sĩ kiêu ngạo, chỉ dựa vào cảm giác đã vẽ ra nhiều bản thảo xuất sắc theo yêu cầu mơ hồ của Tiểu Trư Yêu và Cóc tinh, nhưng vẫn liên tục bị bắt sửa vì những đòi hỏi ngày càng khắt khe.

Những chi tiết mang tính ẩn dụ cho việc bị đổ vỏ, vì miếng cơm manh áo hay khách hàng là thượng đế được khéo léo lồng ghép, khiến không ít khán giả bật cười, đồng cảm.

Phim vận dụng thủ pháp đảo vai quen thuộc trong hài kịch để tạo tiếng cười. Kẻ giả làm Tôn Ngộ Không lại hướng nội, ngại giao tiếp, Chồn Vàng đóng vai Sa Tăng thì nói không ngừng nghỉ, Tiểu Trư Yêu tham công tiếc việc còn Cóc tinh sống theo chủ nghĩa hiện thực.

Ẩn sau vỏ bọc hài hước là chân dung rõ nét của bốn kẻ vô danh. Cóc tinh ban đầu sống cơ hội, vụ lợi nhưng dần chọn đồng cam cộng khổ cùng tập thể. Khỉ đột từ chỗ thiếu chính kiến, đến cuối phim lại kiên định tin mình chính là Tề Thiên Đại Thánh. Chồn Vàng học cách suy nghĩ chín chắn, giữ vững lập trường. Trong khi đó, Tiểu Trư Yêu là nhân vật thực tế, dũng cảm, có chí tiến thủ và giữ vai trò dẫn dắt.

“Họ có thiếu sót nhưng chân thành, dũng cảm và rất đời. Mỗi người đều hoàn thành hành trình tu luyện của riêng mình và trở thành anh hùng theo cách của chính họ”, đạo diễn Vu Thủy chia sẻ. Góc nhìn từ những nhân vật bình dân giúp khán giả thấy được thế giới xung quanh và nhận ra chính mình.

Nhiều nhà phê bình nhận xét bộ phim lồng ghép nhiều vấn đề nổi cộm như áp lực nơi công sở, sự gắn kết gia đình và khát vọng sống đúng với chính mình. Những lát cắt đời thường này đã chạm đến tâm lý của người trẻ đang hoang mang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.