Đoàn phim bị tẩy chay

Sina đưa tin ngày 25/1, văn phòng đại diện cho nữ diễn viên Vương Ngọc Văn đã đưa ra thông báo dừng toàn bộ việc quảng bá cho bộ phim Một tình yêu bất ngờ đến do cô đóng chính. Thông tin này gây chấn động cho truyền thông và khán giả vì hiếm khi nghệ sĩ tự tẩy chay tác phẩm của mình. Thậm chí, chủ đề xoay quanh Vương Ngọc Văn và bộ phim đã thu hút tới hơn 200 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

Theo phía Vương Ngọc Văn, đội ngũ quảng bá của phim Một tình yêu bất ngờ đến vì thúc đẩy đề tài thảo luận về bộ phim đã đưa ra những thông tin sai sự thật, vu khống Vương Ngọc Văn là nghệ sĩ có vấn đề về nhân phẩm, không hợp tác tuyên truyền.

Trong Cbiz hiếm trường hợp nghệ sĩ thẳng thừng tuyên bố không quảng bá phim do mình đóng chính như Vương Ngọc Văn.

Trước đó, theo yêu cầu từ phía đoàn phim, Vương Ngọc Văn đã đăng hai video quảng bá cho Một tình yêu bất ngờ đến. Nhưng ê-kíp làm phim còn tung thêm nhiều clip khác dưới danh nghĩa của nữ diễn viên mà không thông qua cô. Điều này vi phạm luật ngầm về thỏa thuận hợp tác giữa nghệ sĩ và nền tảng Weibo (Sina Weibo quy định nghệ sĩ chỉ được đăng tối đa 3 video/ngày từ nền tảng Douyin trên Weibo). Sau khi bị phía Weibo phát hiện, phía đoàn làm phim lại đổ cho Vương Ngọc Văn tự ý lên kế hoạch.

Phía đoàn phim Một tình yêu bất ngờ đến sau đó đã phải xin lỗi Vương Ngọc Văn, sa thải các nhân sự liên quan và chấm dứt hợp đồng với đội ngũ quảng cáo đã vi phạm.

Tuy nhiên, bộ phim Một tình yêu bất ngờ đến có thành tích không mấy khả quan do nội dung bị chỉ trích lạc hậu, phản cảm, hạ thấp phụ nữ. Trong phim, nữ chính Lâm Hoan Nhi rơi vào tình huống phải đi hỏi xin băng vệ sinh từ đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, họ tỏ thái độ né tránh, từ chối giúp đỡ, thậm chí còn bàn luận về việc cô hỏi xin băng vệ sinh như một điều rất đáng xấu hổ. Tình tiết này bị cho là phản cảm, kém duyên vì việc xin băng vệ sinh là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng xấu hổ.

Phim bị chê có nhiều tình tiết kém duyên.

Cuối cùng, người đưa băng vệ sinh cho nữ chính lại là nam chính tổng tài Cao Hải Minh. Tuy nhiên, thay vì khéo léo để tránh làm cô cảm thấy ngượng ngùng, đoàn phim lại để nam chính lấy ra một bịch băng vệ sinh ngay giữa công ty để đưa cho Lâm Hoan Nhi. Khán giả cho rằng đoàn phim đang hạ thấp nữ giới và nhấn mạnh vai trò cứu rỗi của nam giới.

Ngoài nội dung phim có tình tiết bị đánh giá phản cảm, trong Một tình yêu bất ngờ đến, nam chính Cao Hải Minh do Trần Tinh Húc thủ vai. Anh liên tục đóng các vai diễn tổng tài trong Anh cũng có ngày này, Yết hí khiến khán giả cảm thấy bội thực. Không những vậy, Trần Tinh Húc còn bị chê diễn xuất một màu, khó thu hút người xem.

Một tình yêu bất ngờ đến kể về Lâm Hoan Nhi là cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng chẳng may bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết Tạm biệt chồn hoang mà mình ghét cay ghét đắng. Muốn trở lại đời thực, Hoan Nhi phải chinh phục được Cao Hải Minh, nhân vật chính của cuốn truyện.