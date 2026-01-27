Tổng thống Mexico phải trực tiếp gửi thư cho Hàn Quốc

TPO - Nhu cầu xem BTS tại Mexico tăng vọt đến mức Tổng thống Claudia Sheinbaum phải trực tiếp gửi thư cho phía Hàn Quốc, đề nghị hỗ trợ sắp xếp thêm các buổi biểu diễn trong bối cảnh lượng người muốn xem cao gấp nhiều lần số vé phát hành.

Mexico “khát vé” BTS, Tổng thống gửi thư sang Hàn Quốc

Theo Reuters, phát biểu tại họp báo ngày 27/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà đã gửi thư ngoại giao tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ để BTS tổ chức thêm concert tại Mexico.

“Ai cũng muốn đi xem. Khoảng một triệu bạn trẻ muốn mua vé, trong khi chỉ có 150.000 vé được bán ra", bà Sheinbaum nói.

Tổng thống Mexico đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tổ chức thêm concert BTS.

BTS là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới, dự kiến khởi động tour lưu diễn toàn cầu vào tháng 4, ngay sau khi phát hành album mới đầu tiên sau ba năm gián đoạn. Nhóm tạm ngừng hoạt động từ năm 2022 để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.

Thông tin BTS trở lại ngay lập tức tạo ra cuộc “săn vé” trên toàn cầu, đặc biệt tại Mexico là một trong những thị trường Kpop lớn nhất thế giới. Nhiều người hâm mộ không mua được vé trong đợt mở bán đầu tiên. Một số khác đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng vì gặp trục trặc trong quá trình mua vé.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mexico cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Ticketmaster, đồng thời xử phạt các nền tảng bán vé lại như StubHub và Viagogo vì những hành vi lạm dụng và thiếu minh bạch liên quan đến việc bán vé concert BTS.

Theo công bố ban đầu, vé BTS được bán trên Ticketmaster với giá từ khoảng 100-1.030 USD. Trên các nền tảng bán lại, giá vé đã bị đẩy lên vượt 5.300 USD.

BTS xác nhận 3 đêm diễn tại Mexico City trong khuôn khổ World Tour, diễn ra ngày 7, 9 và 10/5 tại Estadio GNP Seguros.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mexico cho biết sẽ xây dựng các hướng dẫn mới nhằm siết chặt việc bán vé concert và lễ hội âm nhạc, trong đó quy định rõ giá vé và vị trí chỗ ngồi trước thời điểm mở bán.

Album mới của BTS mang tên Arirang dự kiến phát hành vào tháng 3. Tour diễn toàn cầu sẽ khởi động tại Goyang (Hàn Quốc) ngày 9/4 trước khi đi qua Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Tại Mexico, hiện mới chỉ có ba buổi diễn được lên lịch, tổ chức tại sân GNP Seguros ở Mexico City từ ngày 7-10/5.

BTS tạo cú hích cho du lịch và kinh tế toàn cầu trước thềm tour diễn

Tour hiện tại có 82 đêm diễn, con số được nhận định đủ để tạo ra những biến động trong ngành giải trí và cả các lĩnh vực liên quan.

Thị trường du lịch đã ghi nhận phản ứng tức thì ngay sau khi tour được công bố. Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng toàn cầu Hotels.com cho thấy chỉ trong vòng 48 giờ kể từ ngày 14, lượt tìm kiếm du lịch từ nước ngoài đến Seoul tăng 155% so với tuần trước đó. Busan - nơi BTS dự kiến biểu diễn vào tháng 6 - chứng kiến mức tăng đột biến lên tới 2.375%.

Tại các thị trường châu Á trọng điểm như Nhật Bản, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch Busan tăng vọt hàng nghìn phần trăm. Ngay cả nhu cầu du lịch nội địa Hàn Quốc cũng tăng mạnh với lượt tìm kiếm đến Seoul tăng 190%, Busan tăng tới 3.855%.

Hiệu ứng BTS không dừng lại ở châu Á. Tại Brazil, đài phát thanh BandNews FM coi concert của BTS tại São Paulo vào tháng 10 là sự kiện lớn mang tầm quốc gia. Dẫn số liệu từ nền tảng đặt vé giao thông ClickBus, truyền thông Brazil cho biết lượng tìm kiếm vé xe đến São Paulo đã tăng hơn 600 lần ngay sau khi lịch tour được công bố.

Báo The Guardian (Anh) cũng dành sự chú ý đặc biệt cho tác động kinh tế từ tour diễn của BTS. Các chuyên gia kinh tế nhận định đây là sự kiện toàn cầu có khả năng tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới kinh tế đô thị tại Bắc Mỹ. Theo công ty dịch vụ tài chính Bread Financial, trung bình một vé concert có thể tạo ra giá trị kinh tế địa phương gấp hơn ba lần giá vé.

Tuy nhiên, công ty phân tích kinh tế du lịch Tourism Economics nhấn mạnh: “Những con số trung bình đó không thể áp dụng cho BTS. Hiệu ứng kinh tế mà nhóm tạo ra vượt xa thông lệ, đến mức rất khó ước tính chính xác toàn bộ mức độ lan tỏa của tour diễn lần này".

Không chỉ tác động đến kinh tế, BTS còn tiếp tục củng cố hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Trong Khảo sát hình ảnh quốc gia Hàn Quốc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố, BTS đứng đầu danh sách những người Hàn Quốc có đóng góp tích cực nhất cho hình ảnh đất nước. Jungkook cũng xếp hạng cao nhất trong số các ca sĩ solo, ở vị trí thứ 6.

Nhóm chưa công bố hết địa điểm trong tour diễn. Tại Đông Nam Á, BTS đã gọi tên 5 quốc gia nhưng Việt Nam vẫn vắng mặt. Người hâm mộ kỳ vọng 7 thành viên sẽ đặt chân đến Việt Nam trong danh sách tour diễn còn lại.