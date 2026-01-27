Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Victoria Beckham nhận danh hiệu hiệp sĩ của Pháp

Tú Oanh

TPO - Victoria Beckham trở thành Hiệp sĩ của Huân chương Nghệ thuật và Văn chương do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng. David Beckham cùng các con, ngoại trừ Brooklyn, đều có mặt chứng kiến khoảnh khắc vinh dự đó của nhà thiết kế sinh năm 1974.

Ngày 26/1 (giờ địa phương), David và Victoria Beckham lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau sau đòn giáng nặng nề từ con trai cả, Brooklyn Beckham. Họ cùng các con và một số người bạn thân thiết tham dự buổi lễ vinh danh Victoria do Bộ Văn hóa Pháp tổ chức.

beckham2.jpg
Victoria Beckham được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp trao danh hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương. Ảnh: IG.

Nhà thiết kế 52 tuổi được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres). Chevalière (Hiệp sĩ) là cấp bậc khởi đầu trong hệ thống Ordre des Arts et des Lettres (Huân chương Nghệ thuật và Văn chương) của Pháp, để vinh danh những cá nhân (cả công dân Pháp lẫn quốc tế) có đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, văn học hoặc quảng bá các lĩnh vực này trên thế giới.

Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, dành nhiều lời ca ngợi tài năng thời trang của Victoria: “Bạn mang đến cho hàng triệu cô gái trẻ hình ảnh mới về chính mình. Đối với nhiều người, bạn là hình mẫu thực sự, truyền cảm hứng cho mọi người về sự tự do và táo bạo”.

Trên bục phát biểu, cựu thành viên Spice Girls gửi lời cảm ơn đến Bộ Văn hóa Pháp và bà Dati vì trao cho cô vinh dự cao quý. Cô khẳng định tự hào là người Anh, nhưng đánh giá cao việc Pháp coi trọng thời trang, đối xử với nó như loại hình nghệ thuật chân chính.

“Đây không phải là thành tựu của riêng một người. Từ khâu thiết kế và xưởng may, đến đội ngũ sản xuất và truyền thông, cùng rất nhiều bộ óc và bàn tay cùng nhau làm việc, đó là nỗ lực của tập thể. Danh hiệu này không chỉ thuộc về riêng tôi. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn đội ngũ tuyệt vời của mình vì sự tận tâm, sáng tạo và niềm tin”, người đẹp 7X chia sẻ.

Victoria cảm ơn chồng vì nhìn thấy niềm đam mê của cô dành cho việc thiết kế và kinh doanh thời trang, từ đó quyết tâm xây dựng điều mà cả hai cùng cảm thấy tự hào.

“Cảm ơn cha mẹ và các con tôi, những người luôn tin tưởng vào tầm nhìn của tôi”, nữ ca sĩ khép lại bài phát biểu.

Sau buổi lễ, Victoria Beckham một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, đặc biệt là David - nhà đầu tư ban đầu cho sự nghiệp thời trang của cô, trên trang cá nhân.

Bên cạnh David, đến chung vui với Victoria còn có các con là Romeo, Cruz và Harper Seven. Bạn gái của cậu thứ và cậu út nhà Beckham là Kim Turnbull và Jackie Apostel cũng góp mặt.

beckham1-1837.jpg
Ngoại trừ Brooklyn, tất cả con của Victoria và David đều chứng kiến buổi lễ vinh danh Victoria. Ảnh: IG

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của nhiều cái tên hàng đầu ngành thời trang như biểu tượng Vogue Anna Wintour, cựu tổng biên tập Vogue Anh Edward Enninful, siêu mẫu Pháp Cindy Bruna, siêu mẫu Đan Mạch Helena Christensen…

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tiếp tục vắng mặt trong sự kiện trọng đại của gia đình. Lời buộc tội dài 6 trang vào tối 19/1 được xem như tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ.

Đến nay, ông bà Becks vẫn giữ im lặng trước loạt cáo buộc từ phía con trai cả. Tuy vậy, theo các nguồn tin, họ đã phản ứng ở hậu trường.

Katie Hind của tờ Daily Mail cho biết Victoria cảm thấy bị phản bội trước việc Brooklyn bôi nhọ hình ảnh của cô, vì cô dành nhiều năm để bảo vệ con trai khỏi những câu chuyện đen tối.

Cụ thể, gia đình Beckham luôn che chắn cho Brooklyn mỗi khi chuyện đời tư của anh như thân mật với phụ nữ hay “giao du với người xấu”… bị đưa ra ánh sáng. Họ được cho là thường xuyên thuê luật sư đắt tiền để giúp đỡ con trai.

Trong khi đó, nguồn tin khác khẳng định David và Victoria “kinh hoàng” trước hành động của Brooklyn, nhưng vẫn sẵn sàng đón con trở lại với gia đình ngay lập tức.

Tú Oanh
#Victoria Beckham #Huân chương Nghệ thuật và Văn chương #Hiệp sĩ #David Beckham #Brooklyn Beckham

Xem thêm

Cùng chuyên mục