Jungkook (BTS) gây chấn động

Trưa 15/7, Jungkook (BTS) tái xuất mạng xã hội Instagram với tài khoản mới @mnijungkook. Anh mở live với thành viên V qua ứng dụng này.

Theo nam thần tượng giải thích đây là từ viết tắt của “My name is Jungkook” (Tạm dịch: Tên tôi là Jungkook). Động thái của em út BTS khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì trước đó anh thẳng tay xóa tài khoản Instagram 52,4 triệu người theo dõi, hạn chế dùng mạng xã hội.

Jungkook mở lại tài khoản Instagram trưa 15/7, lượng người theo dõi tăng theo cấp số nhân. Ảnh: JKVN.

Từ khóa về Jungkook và tài khoản Instagram mới của anh vào top trending X (Twitter cũ). Nhiều fanpage cũng đăng tải về màn tái xuất bất ngờ của thành viên đình đám BTS.

Sau khi xóa tài khoản cá nhân với hơn 52,4 triệu người theo dõi năm 2023, Jungkook nhập ngũ và lập tài khoản cho chú chó cưng Bam với cái tên @bowwow_bam. Đến nay tài khoản này có 7,7 triệu người theo dõi. Mỗi bài đăng về Bam đều hút hàng triệu lượt yêu thích.

Khi xóa tài khoản mạng xã hội cá nhân, Jungkook giải thích không muốn dùng mạng xã hội nhiều và từng không có ý định trở lại.

Jungkook sinh năm 1997, là giọng ca chính, em út nhóm nhạc BTS. Anh nổi tiếng với hình tượng đa năng, từ ca hát, nhảy, rap đến sáng tác. Ngoài hoạt động cùng BTS, Jungkook còn ghi dấu ấn với loạt sản phẩm solo đình đám như Euphoria, My time, Still with you và đặc biệt là album GOLDEN phát hành năm 2023. Trong đó, ca khúc Seven đã đưa anh lên vị trí dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế, đứng đầu Billboard Hot 100.

Nam thần tượng 28 tuổi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự cùng các thành viên BTS. Nhóm dự kiến phát hành album vào đầu năm 2026, tiếp đó mở chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Người hâm mộ kỳ vọng Jungkook tiếp tục có sản phẩm solo và mở tour cá nhân như Jin, j-hope và Suga.