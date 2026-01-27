Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

NSƯT Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Ông nổi tiếng với vai diễn Mộc trong phim "Chuyện nhà Mộc" của NSND Trần Lực.

Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra lúc 14h ngày 27/1. Ông được an táng tại quê nhà Hưng Yên.

NSƯT Hải Điệp tên thật là Nguyễn Duy Thổ, sinh năm 1942. Nghệ sĩ Hải Điệp có xuất phát điểm là diễn viên chèo. Năm 17 tuổi, ông công tác ở Đoàn chèo Tổng cục Chính trị, sau đó gia nhập Nhà hát Chèo Việt Nam. Nghệ sĩ Hải Điệp nổi tiếng nhờ những vai trong Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm, Quan Âm Thị Kính.

snapedit-1769496825021.jpg
NSƯT Hải Điệp trong Chuyện nhà Mộc.

Ngoài diễn chèo, ông tham gia một số phim như Chuyện nhà Mộc, Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện. Vai ông Mộc trong Chuyện nhà Mộc nổi tiếng, cũng đánh dấu lần đầu nghệ sĩ đóng phim truyền hình.

NSND Trần Bảng là người giới thiệu nghệ sĩ Hải Điệp với đạo diễn của phim là NSND Trần Lực. Dù lần đầu đóng phim, NSƯT Hải Điệp vào vai ông Mộc nông dân chân chất, thuyết phục khán giả.

Phim xoay quanh cuộc sống gia đình ông Mộc, mô tả chân thực câu chuyện về những sĩ tử tỉnh lẻ “khăn gói quả mướp” lên thành phố luyện thi đại học. Ông Mộc bán lợn, bán thóc để đưa con gái lên thành phố ôn thi, mong con có tấm bằng đại học để cuộc sống khấm khá hơn.

snapedit-1769496920455.jpg
NSƯT Hải Điệp gắn bó hàng chục năm với nghệ thuật chèo.

Chia sẻ về vai diễn để đời, NSƯT Hải Điệp nói ông vốn chỉ diễn chèo phục vụ quần chúng ở nông thôn. Một lần, đạo diễn Trần Lực có ghé quán nước của ông và bày tỏ mong muốn mời đóng phim. "Tôi rất bâng khuâng lúc đó bởi chưa biết nhiều về phim ảnh nhưng muốn thử xem thế nào. Tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ nhưng đã vận dụng kiến thức sân khấu để phân tích kịch bản điện ảnh", nghệ sĩ nói.

Kịch bản phim vốn nặng về tính thời sự xã hội, giáo dục Việt Nam thời bấy giờ. Nhưng Trần Lực đã quyết định sẽ biến kịch bản đó thành một bộ phim vừa bi vừa hài. Yêu cầu đối với diễn viên là diễn hồn nhiên, mô tả hoàn cảnh những người nông dân cố gắng đưa con họ ra thành phố chỉ với mong muốn con cái được tiếp xúc với nền văn minh.

Sự tham gia của dàn diễn viên như Hải Điệp, Xuân Bắc, Quốc Tuấn, Như Trang cũng góp phần làm nên thành công của phim.

Ngọc Ánh
#NSƯT Hải Điệp #Chuyện nhà Mộc #nghệ sĩ Việt Nam #vai ông Mộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục