Ngắm cận linh vật ngựa mạ vàng 24K

TPO - Cận Tết Bính Ngọ, thị trường linh vật sôi động với những tạo hình ngựa độc đáo. Nổi bật là các tác phẩm được làm bằng bạc mạ vàng tinh xảo, mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng cho năm mới.

Gần đến Tết Nguyên đán, các cửa hàng vàng bạc, đá quý cũng tung ra các bộ sưu tập 12 con giáp mạ vàng 24K.

"Tuần mã bạch ngân" - linh vật ngựa được chế tác từ bạc và mạ vàng 24K nổi bật nhờ thiết kế tinh xảo, mang ý nghĩa phong thủy về may mắn và thịnh vượng.

Kỹ thuật đúc bạc được đánh giá phức tạp và đòi hỏi tay nghề cao hơn nhiều so với đúc đồng. Để hoàn thiện một sản phẩm cần khoảng 4 tháng, trong đó phần lớn thời gian dành cho việc lên ý tưởng và lựa chọn mẫu, giai đoạn từ phác thảo đến thiết kế và đúc mất khoảng 2 tháng.

Xu hướng trưng bày, biếu tặng con giáp vào dịp Tết Nguyên đán ngày càng trở nên thịnh hành hơn bởi nhiều người quan niệm sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.

Linh vật mạ vàng 24K có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy theo kích thước và độ tinh xảo của sản phẩm.

Ngoài linh vật mạ vàng 24K, tranh dát vàng 12 con giáp cũng được nhiều người quan tâm dịp Tết Nguyên đán. Cùng đó các câu đối, chữ mạ vàng, vật phẩm phong thủy được cửa hàng quà tặng cao cấp trưng bày và bán.

Dịp Tết Bính Ngọ, nghệ nhân - nhà điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự ra mắt bộ sản phẩm Thiên Mã “Viên mãn đại thành”. Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa sắt trong truyền thuyết Thánh Gióng - biểu tượng của khát vọng, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Hình tượng ngựa sắt được cách điệu với thân hình vạm vỡ, hoa văn tinh xảo, gợi nhắc tới trống đồng Đông Sơn, thể hiện sự giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và hơi thở hiện đại. Theo nghệ nhân, công đoạn khó nhất để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh là phác thảo thiết kế nhằm tạo nên vóc dáng oai phong cho linh vật ngựa, giá mỗi sản phẩm dao động 3-5 triệu đồng.