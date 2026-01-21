NSND Hoàng Tuấn qua đời

NSND Hoàng Tuấn - nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, qua đời lúc 17h10 ngày 20/1. Ông hưởng thọ 70 tuổi.

NSND Hoàng Tuấn sinh năm 1956 tại Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã thuộc làu từng tình tiết, từng nhân vật như Thỏ và Rùa, Con mèo lười, Tí Béo, Cao kều… trong các vở rối. Chính những vở rối này đã âm thầm nhen lên trong ông niềm đam mê đặc biệt đối với bộ môn nghệ thuật này.

Năm 1978, khi tốt nghiệp phổ thông, Hoàng Tuấn đã quyết định theo học lớp đào tạo nghệ sĩ múa rối đầu tiên của Nhà hát Múa rối Trung ương. Lớp học do chuyên gia của Nga dạy, với những tiết mục đã để lại ảnh hưởng sâu sắc tới định hướng nghề nghiệp và công việc của ông sau này như Hồ Thiên Nga, Kalinka, Đôi bàn tay… NSND Hoàng Tuấn học cùng thời với các nghệ sĩ: NSƯT Chu Đắc Được, NSƯT Chu Lượng...



Những ngày đầu công tác ở nhà hát, nam nghệ sĩ tham gia biểu diễn vai chính trong nhiều vở kinh điển như Tấm Cám, Thạch Sanh, Aladin và cây đèn thần… NSND Nguyễn Hoàng Tuấn bén duyên với rối nước từ năm 1986 khi thành phố Hà Nội quyết định lập đoàn rối nước. Từ đó, ông trở thành một trong những người đầu tiên “khai sơn lập địa”, góp phần đưa Nhà hát múa rối Thăng Long thành địa chỉ vàng của khách du lịch quốc tế.

Bay lên từ mặt nước - vở diễn lấy cảm hứng từ Hồ Thiên Nga do NSND Hoàng Tuấn làm đạo diễn.

Năm 2003, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn tham gia lớp đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh, khi đó vẫn còn là trường Cao đẳng. Lớp anh có 19 người, sau này đều trở thành những tên tuổi của làng sân khấu, như NSND Lan Hương, NSND Anh Tú, NSND Quốc Chiêm, NSND Quốc Anh…

Ông là người đứng sau thành công của nhiều vở diễn như Huyền thoại Tiên Rồng (rối cạn, rối nước), Câu chuyện tình người (rối cạn), Linh thiêng hai tiếng đồng bào (rối nước)...

Gần đây nhất, ông đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật cho vở rối Tấm Cám của Nhà hát Múa rối Thăng Long - vở diễn tham dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 tại Ninh Bình. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội.

Theo nhiều nghệ sĩ, NSND Hoàng Tuấn là người hài hước, gần gũi. Ông được rất nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu quý. Những ngày cuối đời, nhiều nghệ sĩ trẻ của nhà hát thay nhau trông nom, săn sóc, đỡ đần gia đình NSND Hoàng Tuấn… Theo đó, nam nghệ sĩ vẫn minh mẫn, tỉnh táo, hóm hỉnh đến những giây phút cuối đời.