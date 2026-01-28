Phim 16+ có Trương Minh Cường kinh phí 30 tỷ đồng

TPO - "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" ra mắt sau hành trình sản xuất kéo dài 10 năm, với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Tác phẩm có Trương Minh Cường đóng chính theo đuổi dòng hành động - võ thuật thực chiến, khai thác nhiều chi tiết tâm lý, tội phạm và các phân đoạn nhạy cảm, được xếp loại 16+.

Buổi công chiếu Chiến Nam: Ve sầu thoát xác diễn ra tối 27/1 tại TPHCM. Chương trình có sự tham gia của dàn cast gồm Trương Minh Cường, Thùy Vi, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu… Sau 10 năm ấp ủ, dự án hành động được ra rạp, với tổng kinh phí lên đến 30 tỷ đồng.

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt, Trương Minh Cường gây chú ý khi sánh đôi cùng Thùy Vi. Nam diễn viên dành nhiều lời nhận xét tích cực cho bạn diễn: “Dù đây là lần đầu Thùy Vi tham gia một dự án điện ảnh và phải thực hiện những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc, bạn ấy làm việc nghiêm túc, diễn xuất chỉn chu và chuyên nghiệp".



Trương Minh Cường và dàn diễn viên chính tại buổi ra mắt Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.

Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu đóng phim điện ảnh, Top 5 Miss Cosmo Vietnam cho biết: “Ban đầu tôi e ngại khi phải thực hiện những cảnh quay có yếu tố nhạy cảm cùng anh Trương Minh Cường. Nhưng khi bước vào quay, nhờ sự hỗ trợ và ăn ý từ anh, tôi dần tự tin hơn. Các biện pháp bảo hộ trên phim trường cũng giúp tôi yên tâm để hoàn thành tốt phân đoạn của mình”.

Tại buổi công chiếu, diễn viên Triệu An không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình dài của dự án: “Đây là bộ phim tôi tham gia từ cách đây 10 năm. Hôm nay được ngồi xem lại những thước phim của chính mình trên màn ảnh rộng, tôi thật sự háo hức”.

Nam diễn viên nói anh tin rằng đây là một trong những bộ phim góp phần đánh dấu sự trở lại của dòng phim võ thuật Việt Nam”.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác xoay quanh nhân vật Chiến Nam - chiến sĩ công an theo đuổi đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Kịch bản khai thác mô hình tội phạm có vỏ bọc pháp nhân kinh doanh, lợi dụng niềm tin và yếu tố tâm linh để thao túng, trục lợi.

Điểm nhấn của phim nằm ở các phân đoạn võ thuật được dàn dựng theo hướng thực chiến, hạn chế kỹ xảo. Lần đầu môn phái Votado được đưa lên màn ảnh, đối đầu với Muay Thái qua màn so tài giữa Chiến Nam (Longka) và Sói Xám (Nguyễn Trần Duy Nhất) - nhà vô địch Muay Thái thế giới.

Tái hiện màn so tài giữa hai môn phái Votado và Muay Thái tại buổi ra mắt tác phẩm.

Với thời gian sản xuất kéo dài suốt một thập kỷ, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là dự án hành động - võ thuật Việt hiếm hoi trải qua nhiều giai đoạn thay đổi trước khi chính thức ra rạp, quy tụ dàn diễn viên điện ảnh và các võ sĩ thực chiến tham gia diễn xuất.

Giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cho biết triết lý “ve sầu thoát xác” được dùng như một ẩn dụ cho sự trưởng thành và lột xác của con người sau tổn thương. Về mặt hành động, phim lựa chọn môn võ Votado làm trục chính, theo đuổi phong cách thực chiến, hạn chế kỹ xảo, diễn viên trực tiếp thực hiện các pha đánh đấm để tạo cảm giác va chạm thật. Đây là hướng đi khác biệt so với mặt bằng phim Việt thời gian gần đây.

Chiến Nam ra rạp giữa lúc thị trường không có thêm Việt nào mới ra mắt. Giới chuyên gia và khán giả quan tâm cuộc đấu của diễn viên, đạo diễn trăm tỷ, nghìn tỷ đồng đang cạnh tranh sát sao cho Mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Ngoài ra, tác phẩm có Trương Minh Cường cạnh tranh sát sao đến 8 bộ phim ngoại, gồm Lễ đoạt hồn, Panor: Tà thuật huyết ngải 2, Tình đầu khó nói, Kẻ ẩn dật, Cứu, Siêu lừa gặp siêu thoát và Bố già trở lại.