Hàng nghìn tình nguyện viên sẵn sàng 'tiếp lửa' Tiền Phong Marathon 2026

Trương Định

TPO - Không chỉ là lực lượng hậu cần, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Tiền Phong Marathon 2026 được tập huấn bài bản đang trở thành “mắt xích” quan trọng, góp phần làm nên một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải Tiền Phong Marathon 2026.
Ngày 26/3, tại Hội trường phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), BTC Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026﻿) đã tổ chức buổi tập huấn cho khoảng 400 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải.
Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 1.300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải Tiền Phong Marathon 2026. Đây là lực lượng sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ ở nhiều vị trí quan trọng như tiếp nước, điều phối đường chạy, chăm sóc y tế…, góp phần đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ và an toàn. Lực lượng này sẽ được chia thành nhiều đợt để tham gia các buổi tập huấn.
Tại buổi tập huấn, nhà báo Phạm Tuyên - Phó trưởng Ban phóng viên báo in, Báo Tiền Phong (bên phải, người phụ trách chính đường chạy của giải); nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cùng chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của giải, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ quản lý cũng như các tình nguyện viên﻿ tham gia hỗ trợ giải.
Bạn Bùi Thị Bích Phượng (sinh viên năm 2, ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Thái Bình Dương, tỉnh Khánh Hòa), tham gia hỗ trợ tiếp nước cho các VĐV tại trạm tiếp nước số 10. Phượng cho biết, đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm thực tế, hiểu thêm về công tác tổ chức và góp phần vào thành công﻿ của Tiền Phong Marathon 2026.
Trong lực lượng tình nguyện viên Tiền Phong Marathon 2026, nhiều bạn trẻ đã dày dạn kinh nghiệm qua các sự kiện thể thao. Dù vậy, họ vẫn mang đến tinh thần hào hứng, quyết tâm, sẵn sàng góp sức cho một mùa giải chuyên nghiệp và đáng nhớ.
Mỗi đội được phân công một trưởng nhóm phụ trách điều phối, kết nối các thành viên và xử lý linh hoạt mọi tình huống, đảm bảo mọi khâu vận hành diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả.
Phụ trách quản lý, điều phối các đội tình nguyện viên ra mắt để các thành viên dễ dàng nhận diện, phối hợp hiệu quả trong suốt quá trình hỗ trợ giải.
Người phụ trách các đội trao đổi công việc với các tình nguyện viên.
Bác sĩ Nguyễn Minh Nhật, phụ trách y tế của giải, trực tiếp tập huấn kỹ năng sơ cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp cho lực lượng tình nguyện viên.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc

