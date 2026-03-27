Hàng nghìn tình nguyện viên sẵn sàng 'tiếp lửa' Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Không chỉ là lực lượng hậu cần, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Tiền Phong Marathon 2026 được tập huấn bài bản đang trở thành “mắt xích” quan trọng, góp phần làm nên một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 1.300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải Tiền Phong Marathon 2026. Đây là lực lượng sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ ở nhiều vị trí quan trọng như tiếp nước, điều phối đường chạy, chăm sóc y tế…, góp phần đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ và an toàn. Lực lượng này sẽ được chia thành nhiều đợt để tham gia các buổi tập huấn.
Người phụ trách các đội trao đổi công việc với các tình nguyện viên.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc