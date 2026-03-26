Chuỗi hoạt động đặc biệt về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

TPO - Từ ngày mai (27/3) tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Báo Tiền Phong và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”, diễn ra từ ngày 27-29/3.

Chủ đề năm nay nhấn mạnh ba yêu cầu cốt lõi gồm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cho người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ; thúc đẩy sự gắn kết giữa những chủ thể của thị trường và nền kinh tế gồm: Doanh nghiệp - Nhà nước - Người tiêu dùng; đẩy mạnh tiêu dùng có trách nhiệm thông qua việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đây cũng là năm đầu tiên sự kiện được triển khai trong bối cảnh Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) đã được luật hóa, tạo nền tảng pháp lý để huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

“Khiêu vũ xanh vì người tiêu dùng”

Mở đầu cho chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Khiêu vũ xanh vì người tiêu dùng” diễn ra vào chiều tối 27/3. Chương trình kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và truyền thông cộng đồng, với sự tham gia của nghệ sĩ, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân, du khách. Thông qua các tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu, những thông điệp về tiêu dùng an toàn, tiêu dùng xanh và trách nhiệm xã hội sẽ được truyền tải một cách sinh động, gần gũi.

Trong khuôn khổ chương trình có các talkshow chuyên đề được tổ chức, tập trung vào các nội dung thiết thực như tiêu dùng xanh, an toàn sản phẩm và bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số. Đây được xem là hoạt động khởi động, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng trước khi diễn ra sự kiện trung tâm của toàn bộ chuỗi chương trình.

Lễ phát động quốc gia

Theo kế hoạch, Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều ngày 28/3 tại Quảng trường 2/4, phố biển Nha Trang.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng. Qua đó, những thông điệp chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

Điểm nhấn trong ngày 28/3 còn có hoạt động chạy hưởng ứng vì người tiêu dùng với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu và vận động viên, góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực và tiêu dùng có trách nhiệm đến cộng đồng.

Trong hai ngày 28 và 29/3, hoạt động “Góc tư vấn người tiêu dùng” sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ trực tiếp người dân. Tại đây, những chuyên gia và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng sẽ cung cấp thông tin pháp lý, tư vấn và hướng dẫn kỹ năng nhận diện rủi ro, cũng như cách thức bảo vệ quyền lợi khi tham gia thị trường.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại Nha Trang được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.