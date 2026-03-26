Tin mới về nguồn cung cho nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn

TPO - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết, nhờ những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ và việc tích cực tìm kiếm nguồn dầu thô, nhà máy đã thu xếp đủ nguồn dầu thô để duy trì công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu.

Trước ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông, nguồn cung dầu thô cho nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) thời gian qua rất được quan tâm.

Theo NSRP, vào giữa tháng 3, nhà máy tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Kuwait. Tuy nhiên, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz sau đó đã ảnh hưởng đến tiến độ các chuyến hàng tiếp theo.

Trước khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Nhờ đó, NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

"Nhà máy vẫn đang tích cực và chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép. Công ty tiếp tục tập trung duy trì ổn định, tính toàn vẹn, độ tin cậy và liên tục trong vận hành của nhà máy trong mọi tình huống", NSRP cho hay.

NSRP cho biết, tìm kiếm được nguồn cung thay thế là nhờ sự hỗ trợ nhất quán từ Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương cũng như nhà đầu tư và đối tác của công ty đã tạo điều kiện cho Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn tiếp cận các nguồn cung tiềm năng trong khu vực. Điều này giúp công ty vượt qua áp lực của thị trường hiện tại.

NSRP tái khẳng định cam kết duy trì vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Nhà máy sử dụng chủ yếu dầu thô Kuwait theo hợp đồng dài hạn, được vận chuyển bằng tàu chở dầu cỡ lớn qua tuyến hàng hải Trung Đông - châu Á.

Những năm gần đây, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì công suất vận hành ở mức cao để đáp ứng nhu cầu trong nước. Sản lượng sản phẩm xăng dầu của nhà máy chiếm khoảng 35-40% tổng nhu cầu xăng dầu của thị trường Việt Nam, cung cấp các mặt hàng chủ lực như xăng RON95, RON92, dầu diesel, nhiên liệu bay Jet A1, LPG và các sản phẩm hóa dầu.

Theo thiết kế ban đầu, nhà máy chủ yếu sử dụng dầu thô Kuwait theo hợp đồng dài hạn. Đầu năm nay, nhà máy lần đầu tiên tiếp nhận và chế biến thành công dầu thô Das Blend - một loại dầu khai thác tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Lô hàng khoảng 1 triệu thùng, được đưa vào vận hành thử nghiệm sau khi hoàn tất kiểm tra kỹ thuật và an toàn

Trong kế hoạch vận hành năm 2026, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến nhập khoảng 12,5 triệu tấn dầu thô, trong đó ngoài dầu Kuwait sẽ dần bổ sung các loại dầu khác với tỷ lệ phù hợp.