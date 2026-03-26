‘Vượt nắng’ chuẩn bị Lễ thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

Sáng 26/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), các cán bộ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và các cán bộ, chiến sĩ, đơn vị liên quan, thành viên Ban tổ chức, nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Lễ thượng cờ trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tập luyện khối đội hình chuẩn bị cho nghi lễ thượng cờ.
Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tập luyện nghiêm túc, bài bản, hướng tới tổ chức Lễ thượng cờ trang trọng, đúng nghi lễ.
Tham gia tập luyện khối đội hình chuẩn bị cho Lễ thượng cờ còn có cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị, trường học quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Vượt qua nắng nóng gay gắt, các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hết mình trong tập luyện, đảm bảo tổ chức Lễ thượng cờ trang trọng, nghiêm túc, đúng nghi lễ.
Để đảm bảo công tác chuẩn bị Lễ thượng cờ, những ngày trước đó, bộ phận thường trực tổ chức Lễ thượng cờ đã có những đợt khảo sát, đo đạc... đảm bảo bố trí vị trí các khối đội hình trang nghiêm, đầy đủ, hướng tới tổ chức thành công buổi lễ đặc biệt quan trọng này.
Lễ tưởng niệm và Lễ thượng cờ trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, sẽ diễn ra lúc 7h ngày 28/3/2026, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Với chủ đề, “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, Lễ thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng: Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.