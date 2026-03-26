‘Vượt nắng’ chuẩn bị Lễ thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

Lễ tưởng niệm và Lễ thượng cờ trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, sẽ diễn ra lúc 7h ngày 28/3/2026, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Với chủ đề, “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, Lễ thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng: Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.