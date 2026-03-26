Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hoà: Nha Trang sẽ là điểm đến khó quên với các VĐV và du khách

TPO - Ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hoà cho biết địa phương đã phối hợp chuẩn bị một cách chu đáo, đảm bảo giải Vô địch Quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 diễn ra thành công, tạo dấu ấn đẹp với các VĐV và du khách.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hoà Nguyễn Văn Hoà tại cuộc gặp báo chí chiều 26/3

"Chúng tôi tin rằng giải đấu không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà qua đó, Khánh Hoà sẽ được biết đến rộng rãi hơn với hình ảnh một địa phương đẹp, an toàn và mến khách"-ông Nguyễn Văn Hoà nhận định.

Chiều 26/3, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra cuộc gặp gỡ báo chí giới thiệu thông tin giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67. Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hoà, ông Nguyễn Văn Hoà cho biết trong thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp, làm việc với BTC giải để triển khai công tác hậu cần, chuẩn bị cho giải đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao nhất.

Các vấn đề về an ninh, an toàn đường chạy, y tế...đều được BTC đánh giá kỹ lưỡng, xây dựng các phương án xử lý.

Khánh Hoà là địa phương có lịch sử phong trào điền kinh mạnh, gắn liền với phong trào chạy Việt dã toàn quốc (trước đây) và giải Vô địch Quốc gia Marathon-báo Tiền Phong hiện nay. Gương mặt nổi bật của điền kinh Khánh Hoà có thể nhắc đến Phạm Đình Khánh Đoan, nhà vô địch SEA Games và hiện đang làm công tác huấn luyện.

Theo ông Nguyễn Văn Hoà, tại giải đấu năm nay, Khánh Hoà không chỉ hướng đến mục tiêu giành thành tích cao mà còn qua đó chuẩn bị cho cuộc đua vào top 10 Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X.

"Để phục vụ cho mục tiêu này, thời gian qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Khánh Hoà đã gấp rút chuẩn bị, huấn luyện các VĐV. Chúng tôi cũng tổ chức đại hội cấp cơ sở để sàng lọc, lựa chọn những VĐV tốt nhất cho Đại hội TDTT toàn quốc, riêng điền kinh phấn đấu vào tốp 10"-ông Nguyễn Văn Hoà cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Hoà, bên cạnh chuyên môn, tỉnh Khánh Hoà mong muốn sẽ để lại dấu ấn đẹp với các VĐV và du khách đến tham quan Nha Trang cùng các cảnh đẹp của tỉnh.

"Chúng tôi tin rằng khi đến Khánh Hoà, các du khách và người dân cả nước đều sẽ yêu mến nơi đây. Các bạn có thể đến thưởng thức đặc sản như hải sản, yến sào, vui chơi, tắm bùn, và tham quan nhiều danh lam như Tháp Bà Ponagar...Bên cạnh biển đẹp, nhiều đặc sản thì Khánh Hoà còn rất an toàn, người dân đặc biệt mến khách"-Giám đốc Nguyễn Văn Hoà vui vẻ mời gọi du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Hoà, địa phương đã chuẩn bị chu đáo để đảm bảo đón tiếp tốt lượng VĐV lớn tham dự giải, lên đến hơn 12.000 người.