Trực tiếp Việt Nam vs Bangladesh, 19h00 ngày 26/3: Hoàng Hên đá chính

TPO - Màn trình diễn của tân binh Hoàng Hên là điểm nhấn ở trận giao hữu giữa Việt Nam và Bangladesh tối nay.

report Cuộc đấu tâm điểm Việt Nam vs Bangladesh Việt Nam đấu Bangladesh: Sẽ thế nào nếu Hoàng Hên chạm trán cựu tiền vệ Ngoại hạng Anh? report Hoàng Hên khoác áo số 9 Màn ra mắt của Hoàng Hên là điểm nhấn đặc biệt trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam Hoàng Hên đá chính và Xuân Son ghế dự bị. Đây là lựa chọn khá bất ngờ của HLV Kim. Chờ xem liệu Hoàng Hên sẽ chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái, hộ công hay đá cắm?

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận "làm nóng" cùng Bangladesh trước khi bước vào đại chiến Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, tuyển Việt Nam đón tin vui khi đã chắc chắn giành vé dự Asian Cup 2027. Áp lực nặng nề nhất đã trút bỏ với "Chiến binh sao vàng". Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ đè nặng lên sa bàn chiến thuật của HLV Kim. Cổ động viên Việt Nam đang chờ xem HLV Kim sử dụng Hoàng Hên thế nào bên cạnh Xuân Son. Và ở hàng phòng ngự, Văn Hậu sẽ đóng góp ra sao khi cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái đang rất gắt gao.

Tuyển Bangladesh đang đứng hạng 181 FIFA. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Bangladesh chỉ giành 5 điểm sau 5 trận và đã chắc chắn bị loại. Đây là đối thủ lý tưởng để HLV Kim thử vận hành các đấu pháp chiến thuật, trước khi đương đầu Malaysia.

Hai đội tuyển từng gặp nhau ở vòng loại World Cup 2002. Tuyển Việt Nam đã thắng Bangladesh 4-0 và giành thêm một trận hòa.

Đội hình Bangladesh có Choudhury là cầu thủ đáng chú ý. Tiền vệ 28 tuổi từng khoác áo Leicester City, chinh chiến ở Ngoại hạng Anh. Lúc này, Choudhury đang chinh chiến cùng "Bầy cáo" ở giải hạng Nhất Anh. Tổng giá trị đội hình của Bangladesh đang là 7 triệu euro, một mình Choudhury có giá 5 triệu euro.