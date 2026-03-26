Chuẩn bị những gì tốt nhất cho thành công Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

Chiều 26/3, tại Khánh Hòa, Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về giải đấu.

Chiều 26/3, tại Khánh Hòa, Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về giải đấu.

Tại buổi gặp gỡ, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong – Trưởng Ban Tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026, cho biết, đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho giải đấu đều đang theo đúng tiến độ. “Có những phần việc đã được chuẩn bị trọn vẹn, có những phần việc đang hoàn tất ở mức 90 – 95%”, nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin, nhấn mạnh, với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ vọng giải đấu sẽ thành công trọn vẹn trong những ngày tới.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trao đổi tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Như Ý.



Nêu về một số điểm đặc biệt thu hút của giải đấu khi được tổ chức ở Khánh Hòa, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, giải gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3); kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam; kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…

“Trong tháng 3 này, chúng ta có một ngày kỷ niệm hết sức đặc biệt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma (đặc khu Trường Sa) đã hy sinh anh dũng để giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại tỉnh Khánh Hòa, có Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Tại đây, được sự đồng ý của tỉnh Khánh Hòa, và sự phối hợp của rất nhiều đơn vị, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ thượng cờ trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 – có kết nối trực tiếp với Đặc khu Trường Sa”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, thêm rằng, giải đấu cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2026); 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026)…

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng cho biết, một điểm đặc biệt khác, là nội dung thi đấu marathon nam, nữ của giải đấu sẽ được tính thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt của các vận động viên chuyên nghiệp.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Hòa trao đổi tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Như Ý.



Nhấn mạnh, trong những ngày này, Ban tổ chức đang gấp rút phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Khánh Hòa, để chuẩn bị những gì tốt nhất cho thành công của giải đấu, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kỳ vọng, giải đấu không chỉ là một giải thể thao đỉnh cao, với những yêu cầu ngặt nghèo về chuyên môn, mà còn là đảm bảo an toàn cao nhất cho các vận động viên tham dự giải, đồng thời, cũng mang đến trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất hiền hòa, mến khách Khánh Hòa.

Khuyến mãi giảm giá lưu trú từ 30 đến 50% cho các vận động viên

Trao đổi thêm về công tác tổ chức giải đấu, ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, giải đấu lần này lập kỷ lục với số lượng vận động viên tham gia là 12.000 người. “Với số lượng vận động viên lớn như vậy, công tác tổ chức phải có sự chuẩn bị rất chặt chẽ, chu đáo”, ông Hòa nói. Theo đó, tỉnh đã giao cho Công an tỉnh có phương án đảm bảo an toàn cho toàn bộ các vận động viên, du khách đến với tỉnh Khánh Hòa dịp này.

“Về vấn đề lưu trú, ngành văn hóa thể thao du lịch của tỉnh đã làm việc với các cơ sở lưu trú và đến thời điểm hiện nay có trên 31 - 34 cơ sở lưu trú đăng ký thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá từ 30 đến 50% cho các vận động viên tham gia giải. Điều kiện về cơ sở lưu trú của Khánh Hòa phục vụ cho giải này rất đảm bảo”, ông Hòa khẳng định.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Như Ý.



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định, tỉnh đã yêu cầu các địa phương nơi có đường chạy đi qua, phải sửa chữa các tuyến đường kịp thời, phục vụ cho giải đấu đảm bảo chất lượng. “Những vị trí đường có ổ gà cũng đã xử lý xong”, ông Hòa nhấn mạnh.

“Về công tác chuẩn bị phục vụ cho tổ chức giải, tính đến thời điểm này, ban tổ chức của tỉnh đã họp rà soát lại thì các công việc hoàn thành, cơ bản hoàn thành hết chuẩn bị cho ngày mai bước vào nội dung của giải”, ông Hòa khẳng định.