Tiền đạo Malaysia tuyên chiến Việt Nam: Phải chiến đấu bằng danh dự

Hương Ly
TPO - Tiền đạo Safawi Rasid tuyên bố Malaysia sẽ hướng đến kết quả cao nhất dù chuyến làm khách đến sân Thiên Trường của tuyển Việt Nam chỉ mang tính chất thủ tục.

"Đối đầu Việt Nam đã là trận đấu cuối cùng của bảng đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Nó mang ý nghĩa danh dự cho chúng tôi. Dù Malaysia đã hết cửa dự Asian Cup 2027, chúng tôi vẫn hướng đến kết quả tốt nhất, ngay cả khi làm khách đến sân của Việt Nam", Safawi chia sẻ.

"Đội hình Malaysia vẫn còn nhiều cầu thủ thường xuyên góp mặt ở đội tuyển. Mọi người đều lạc quan và tập trung vào trận đấu cuối cùng với Việt Nam", anh tiếp tục.

Safawi đã chơi 70 trận cho tuyển Malaysia và đóng góp 22 bàn thắng. Khi "Hổ Malay" không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", Safawi chính là hy vọng để Malaysia gặt hái kết quả tốt trước Việt Nam trên sân Thiên Trường. Trong màu áo CLB, phong độ của Safawi đang rất cao khi đã ghi 12 bàn và có 3 kiến tạo cho Kuala Lumpur City.

Từ thế thượng phong ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia rơi xuống nhì bảng vì bị trừ 6 điểm. Lúc này, Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, có tổng 15 điểm và chắc chắn giành vé đến VCK Asian Cup 2027. Trận đấu cuối cùng của Malaysia trên sân Thiên Trường giờ chỉ còn mang tính chất thủ tục.

HLV Peter Cklamovski của Malaysia cho rằng sự cố của đội tuyển nằm ngoài chuyên môn. Malaysia đã chắc chắn bị loại nhưng danh dự khi đối đầu Việt Nam còn đó. Ông Cklamovski kêu gọi các học trò giữ tập trung để giành kết quả tốt trước Việt Nam, ngẩng cao đầu chia tay sân chơi Asian Cup 2027.

"Hổ Malay" không có sự phục vụ của Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco, những cầu thủ nhập tịch chưa kịp hoàn tất giấy tờ trước trận Việt Nam. Sau sự cố, Malaysia quay về bản ngã với một đội hình phần lớn là nhân tố quốc nội. So với khi Malaysia thắng Việt Nam 4-0, lực lượng của "Hổ Malay" sẽ suy giảm một nửa sức mạnh.

Ngược lại, Việt Nam đang hừng hực khí thế sau khi được AFC đòi lại công bằng. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ mạnh hơn sau khi có sự phục vụ của ngôi sao nhập tịch Nguyễn Hoàng Hên.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 31/2.

Hương Ly
