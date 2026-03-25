Truyền thông Bangladesh kỳ vọng vào nhà vô địch FA Cup trong trận gặp tuyển Việt Nam

TPO - Hamza Choudhury được coi là nhân vật tiêu biểu nhất của đội tuyển Bangladesh trong trận gặp Việt Nam. Gần như mọi sự chú ý của truyền thông Bangladesh trước trận đều tập trung vào ngôi sao từng vô địch FA Cup trong màu áo Leicester City này.

Trước màn so tài giữa Bangladesh và Việt Nam tại sân Hàng Đẫy vào tối mai (26/3), tờ Ajker Patrika viết: “Hamza Choudhury ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận đấu thuộc khuôn khổ Asian Cup gặp Ấn Độ vào tháng 3 năm ngoái. Trong một năm dài, anh đã thi đấu với Ấn Độ, Hồng Kông Trung Quốc, Nepal và Bhutan. Lần này, tiền vệ của Bangladesh sẽ đối đầu với một đối thủ mới: Việt Nam.

Trước trận, nhiều thông tin cho rằng Hamza không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối. Anh bị đau hồi tháng 1 và vừa trở lại trên băng ghế dự bị ở trận hòa Watford vừa qua. Tuy nhiên cả trận tiền vệ này không ra sân phút nào.

Hamza Choudhury cũng hội quân muộn hơn 2 ngày so với các đồng đội khác. Điều này càng khiến khả năng anh ra sân trong các trận đấu với Việt Nam và Singapore trở nên không chắc chắn”.

Choudhury có mặt trên sân tập tại Việt Nam

Ấn phẩm của Bangladesh tin rằng vai trò của Hamza Choudhury là tối quan trọng. Không chỉ đóng góp về chuyên môn cho đội, cầu thủ 28 tuổi này còn đang thắp lên tình yêu bóng đá trong lòng NHM Bangladesh, những người từ lâu đã có phần thờ ơ với bóng đá nước nhà.

“Sự có mặt của Hamza Choudhury sẽ là rất quan trọng. Anh đã giúp NHM Bangladesh được trải nghiệm thứ bóng đá đẳng cấp hơn. Một làn sóng hâm mộ của NHM nước nhà đang xuất hiện nhờ Hamza. Với anh ấy, bóng đá Bangladesh cũng đang dần được định hình lại”, Ajker Patrika viết.

Theo bước anh, những cầu thủ Bangladesh sống ở nước ngoài đang được truyền cảm hứng để trở về khoác lên mình chiếc áo đỏ-xanh lá cây. Về cơ bản, đây là dấu hiệu cho thấy tiềm năng bóng đá của đất nước đang đứng trước tương lai tươi sáng”.

Tuy nhiên, trái với lo lắng. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông quê nhà, Hamza Choudhury khẳng định chấn thương của anh không đáng lo ngại, và anh chắc chắn sẽ xuất hiện trước Việt Nam. “Tôi được nghỉ ngơi để hồi sức. Tôi sẽ thi đấu cho Bangladesh gặp Việt Nam lần đầu tiên. Tôi rất hào hứng về điều đó”, tiền vệ 28 tuổi nhấn mạnh.