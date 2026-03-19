Bangladesh 'đổ bộ' Hà Nội sớm, quyết gây khó cho đội tuyển Việt Nam

TPO - Đến Hà Nội trước 5 ngày, đội tuyển Bangladesh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận giao hữu FIFA Days với đội tuyển Việt Nam, hứa hẹn tạo nên màn thử lửa đáng chú ý tại sân vận động Hàng Đẫy.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Bangladesh, đội tuyển Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu quốc tế FIFA Days gặp đội tuyển Việt Nam trên sân sân vận động Hàng Đẫy. Động thái này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao của đại diện Nam Á trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Việt Nam.

Trước đó, Bangladesh đã hội quân từ ngày 16/3 để bước vào giai đoạn chuẩn bị. Dù HLV trưởng Javier Penato chưa công bố danh sách chính thức, bản danh sách sơ bộ đã hé lộ nhiều nhân tố đáng chú ý. Đáng kể là sự xuất hiện của 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch, những cái tên được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo giàu tính cạnh tranh cho đội bóng biệt danh “Những con hổ Bengal”.

Tâm điểm trong số này là tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Trưởng thành từ học viện Leicester từ năm 7 tuổi, Choudhury từng khoác áo U21 Anh và sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với chức vô địch FA Cup 2020/21, Siêu cúp Anh 2021, cùng danh hiệu giải hạng Nhất Anh mùa 2023/24. Sự góp mặt của tiền vệ này hứa hẹn sẽ nâng tầm đáng kể chất lượng đội hình Bangladesh.

Về phía đội chủ nhà, trận đấu với Bangladesh mang ý nghĩa như một “bài kiểm tra” quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào màn tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân sân vận động Thiên Trường ngày 31/3, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Không đơn thuần là một trận giao hữu, cuộc so tài tại Hàng Đẫy sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện bộ khung đội hình.

Ở khía cạnh tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố kế hoạch phát hành vé thông qua ứng dụng OneU với hai mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng. Công tác an ninh, hậu cần và phục vụ khán giả đang được triển khai đồng bộ, hướng tới một trận đấu sôi động, an toàn, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ tại Thủ đô.

