Báo Thái Lan, Indonesia lên tiếng khi AFC lấy lại công bằng cho tuyển Việt Nam

Hương Ly
TPO - Siam Sport nhận định Liên đoàn Bóng đá châu Á đã ra quyết định nghiêm khắc khi xử thua tuyển Malaysia 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027.

malaysia-1.jpg

"AFC đã trừng phạt nghiêm khắc với tuyển Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả là Malaysia bị loại ngay lập tức, trong khi Việt Nam đã chắc suất dự vòng chung kết Asian Cup ở Saudi Arabia", Siam Sport viết.

Trang báo Thái Lan nhấn mạnh AFC không nương tay khi xử phạt Malaysia. Bên cạnh xử thua 2 trận cho Malaysia, LĐBĐ Malaysia còn phải nộp phạt 50.000 USD trong 30 ngày tới.

Từ Indonesia, trang Bola.com chạy dòng tiêu đề lớn cho bài viết: "Tin nóng! AFC trừng phạt Malaysia vì bê bối nhập tịch: Bị xử thua trước Nepal và Việt Nam".

Bola.com viết tiếp: "Cuối cùng AFC cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với tuyển Malaysia. Quyết định được đưa ra sau khi Malaysia bị phanh phui vụ làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ".

Trang tin hàng đầu khác ở xứ vạn đảo, CNN Indonesia, giật tít: "Đội tuyển Malaysia đã chắc chắn bị loại khỏi Asian Cup 2027".

CNN Indonesia bình luận: "AFC vừa đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến vụ 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái quy định. Theo đó, AFC trừng phạt Malaysia bằng cách xử Malaysia thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal. Theo cục diện mới nhất, Việt Nam đã nâng điểm số lên 15 và dẫn đầu bảng F".

Trước khi AFC xử thua Malaysia, "Những chú hổ Malay" dẫn đầu bảng F với cách biệt 3 điểm so với Việt Nam. Sau phán quyết từ AFC, Malaysia rơi xuống nhì bảng, thua Việt Nam 6 điểm. Với việc vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chắc chắn tiến vào VCK Asian Cup 2027.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đã sớm giành vé vào VCK Asian Cup 2027. Thái Lan là đại diện cuối cùng của khu vực còn cơ hội tranh vé và phải quyết đấu trận cuối với Turkmenistan.

Hương Ly
