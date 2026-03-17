Nhận định Man City vs Real Madrid, 03h00 ngày 18/3: Chủ nhà gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Real Madrid, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đoàn quân của HLV Arbeloa đặt một chân vào vòng tứ kết sau khi hủy diệt Man City 3-0 trong trận đấu lượt đi cách đây 1 tuần. Với phong độ bất ổn trong tuần vừa rồi, cơ hội lật ngược tình thế của đội chủ nhà đang trở nên vô cùng khó khăn.

Thất bại nặng nề 0-3 ở trận lượt đi khiến Man City đứng trước nhiệm vụ gần như bất khả thi trong cuộc tái đấu với Real Madrid ở vòng 16 đội UEFA Champions League. Trong cuộc chạm trán tại Madrid, đội bóng của HLV Pep Guardiola bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu và phải nhận tới 3 bàn thua chỉ sau 45 phút đầu tiên. Phong độ gần đây của đội bóng thành Manchester cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Họ vừa có màn chạy đà không tốt khi bị West Ham cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến cơ hội vô địch Premier League của Man City giảm đi đáng kể.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid đang cho thấy sự tiến bộ ấn tượng dưới triều đại của HLV Arbeloa. Chiến lược gia trẻ tuổi này cho thấy "sự liều lĩnh" trong trận đấu lượt đi, khi sẵn sàng cho Real Madrid chơi với một đội hình không có trung phong, phần nào đó khiến HLV Pep Guardiola bất ngờ. Một Real Madrid không có sự phục vụ của các ngôi sao như Mbappe, Bellingham, Militao, Rodrygo lại bất ngờ quật ngã Man City với tỷ số quá đậm. Trong đó, điểm nhấn của trận đấu là tiền vệ đội trưởng Valverde, anh đã trở thành người hùng của Los Blancos với cú hat-trick thần sầu.

Trái ngược với đội chủ nhà, Real Madrid bước vào trận lượt về với sự tự tin cao độ. Họ vừa có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Elche tại La Liga, qua đó nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số ba. Trận đấu tại Etihad vẫn sẽ đáng xem, hấp dẫn bất chấp việc Los Blancos sở hữu lợi thế dẫn trước tới 3 bàn. Cuộc đối đầu giữa hai ông lớn này đã trở thành cặp đấu quen thuộc tại Champions League trong những năm gần đây. Đây là mùa giải thứ năm liên tiếp Man City và Real Madrid chạm trán nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã loại Man City khỏi giải đấu trong hai mùa giải liên tiếp (2023/2024 và 2024/2025). Lịch sử tại Champions League cũng đứng về phía Real Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha đã thắng 13 trong 15 trận gần nhất ở vòng 16 đội, cho thấy bản lĩnh đáng gờm của họ tại giai đoạn loại trực tiếp. Vì vậy, trận đấu tại Etihad sắp tới không chỉ là cơ hội để Man City tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho Real Madrid trong hành trình hướng đến danh hiệu thứ 16 tại giải đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Real Madrid

Trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid thắng 8, thua 2. Man City đạt thành tích thắng 7, hòa 2, thua 1.

Man City - Real Madrid là cặp đấu duyên nợ với 16 lần đối đầu. Real Madrid nhỉnh hơn với 6 chiến thắng, trong khi Man City thắng 5 lần. Năm trận đấu còn lại có kết quả bất phân thắng bại.

Thông tin lực lượng Man City vs Real Madrid

Man City không có sự phục vụ của Gvardiol và Rico Lewis vì các chấn thương khác nhau.

Real Madrid thiếu Militao, Ceballos, Rodrygo, Ferland Mendy và Asencio do chấn thương.



Đội hình dự kiến Man City vs Real Madrid

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Diaz, Guler, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Man City 1-1 Real Madrid (Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-1)