Real Madrid huỷ diệt Man City bằng hat-trick khó tin của Federico Valverde

TPO - Federico Valverde toả sáng với một hat-trick đưa Real Madrid đè bẹp Man City 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League. Kết quả giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nắm cơ hội lớn giành vé vào tứ kết.

Valverde ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Man City

Ở trận đấu này, Real Madrid không có sự phục vụ của tiền đạo Kylian Mbappe. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại sở hữu Valverde.

Phút 20 từ đường phất bóng dài của thủ môn Thibaut Courtois, Valverde thực hiện cú nước rút chớp nhoáng loại bỏ cả hậu vệ Man City và thủ môn Donnarumma rồi đưa bóng vào khung thành trống trong tiếng reo vang của các CĐV trên sân Bernabeu.

Sức ép tiếp tục được Real Madrid duy trì lên đối thủ và chỉ 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ nỗ lực cản phá đường chuyền của Vinicius, trung vệ Dias vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Valverde và anh không lỡ thời cơ tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Man City lần thứ 2.

Hai bàn thua chóng vánh đã tác động đáng kể tới tinh thần các cầu thủ Man City. Trong thời gian còn lại, dù nỗ lực kiểm soát bóng nhưng các pha phối hợp tấn công của Chelsea lại không có sự sắc bén cần thiết. Điều này khiến cho đội khách hầu như không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Valverde đã kịp hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình sau pha kiến tạo của Brahim Diaz. Tiền vệ Uruguay thoát xuống loại bỏ trung vệ Guehi rồi tung pha dứt điểm lạnh lùng nâng cách biệt lên 3-0.

Sự bế tắc của Man City thể hiện rõ trong hiệp 2 khi họ dâng cao tấn công nhưng lại rất lúng túng trước khung thành đối phương. Cả Erling Haaland, Doku hay Bernardo Silva đều chơi dưới sức khiến cho những chỉ đạo của HLV Pep Guardiola bên ngoài đường biên trở nên vô hiệu.

Với thất bại 0-3 trên sân Bernabeu, Man City sẽ phải chờ tới điều thần kỳ để có thể lội ngược dòng trong cuộc đối đầu ở lượt về.