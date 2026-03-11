Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: Tổng thống Donald Trump vẫn chào đón đội tuyển Iran dự World Cup 2026

Ông Infantino cho biết: "Tôi vừa gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và chúng tôi đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 sắp tới, đồng thời bày tỏ sự háo hức ngày một lớn về việc World Cup sẽ khởi tranh sau 93 ngày nữa.

Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Iran và việc đội tuyển Iran giành vé tham dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump đã nhắc lại sự hoan nghênh của ông đối với việc đội tuyển này tham gia giải đấu được tổ chức tại Mỹ. Ông ấy nói Iran đương nhiên được chào đón ở World Cup 2026.

Hơn bao giờ hết, lúc này chúng ta cần những sự kiện như World Cup để đoàn kết mọi người. Và tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ của ông. Điều này một lần nữa chứng minh rằng bóng đá có thể kết nối mọi người”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mang tới tin vui cho World Cup 2026

Iran đã giành được tấm vé tham dự World Cup lần thứ 4 liên tiếp bằng cách đứng đầu bảng A vòng loại khu vực châu Á. Họ sẽ nằm ở bảng G với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Theo kế hoạch, tuyển Iran thi đấu tất cả các trận tại Mỹ, với 2 ở Los Angeles và 1 ở Seattle.

Tuy nhiên sau khi nổ ra xung đột với Mỹ, bóng đá Iran đối diện nguy cơ lớn bỏ World Cup 2026. Mehdi Taj, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cho biết rằng khả năng lớn là Iran sẽ không có mặt ở giải đấu, tuy nhiên ông khẳng định các quan chức thể thao sẽ bàn bạc thêm.

Trước đó không lâu, Tổng thống Trump từng tuyên bố ‘không quan tâm’ đến việc đội tuyển Iran có góp mặt ở World Cup 2026 hay không. Nếu Iran quyết định vẫn tham dự World Cup và cả Mỹ và Iran đều đứng thứ 2 trong các bảng đấu của mình, họ có thể gặp nhau trong trận đấu loại trực tiếp vào ngày 3/7.