Nhận định nữ Iran vs nữ Philippines, lúc 16h00 ngày 8/3: Chung kết cho tấm vé vớt

TPO - Nhận định bóng đá đội tuyển nữ Iran vs đội tuyển nữ Philippines, giải vô địch nữ châu Á 2026, lúc 16h00 ngày 8/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại liên tiếp tại bảng A, cả hai đội buộc phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhận định trước trận đấu

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Philippines và đội tuyển nữ Iran tại bảng A Asian Cup nữ 2026 không chỉ đơn thuần là trận đấu cuối vòng bảng, mà còn mang dáng dấp của một “trận chung kết sớm” cho cơ hội đi tiếp.

Sau hai lượt trận, cả hai đội đều trắng tay trước những đối thủ mạnh là Australia và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Philippines đang tạm chiếm vị trí thứ ba nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, đồng nghĩa với việc họ nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua giành suất vào tứ kết dành cho hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Mark Torcaso tỏ ra khá tự tin trước trận đấu mang tính sống còn này. Nhà cầm quân người Australia đánh giá cao sự kỷ luật và tổ chức trong lối chơi của các học trò, dù kết quả trước hai đội bóng hàng đầu châu Á chưa như mong đợi. Một ngày nghỉ vừa qua được xem là khoảng thời gian quý giá để đội bóng Đông Nam Á tái tạo năng lượng trước trận quyết định.

Trong khi đó, Iran bước vào trận đấu với nhiều áp lực hơn. Đội bóng Tây Á không chỉ thua cả hai trận đầu mà còn chưa ghi được bàn thắng nào tại giải. Lực lượng sứt mẻ vì chấn thương càng khiến nhiệm vụ của HLV Marziyeh Jafari trở nên khó khăn.

Dẫu vậy, đội tuyển nữ Iran vẫn nuôi hy vọng tạo nên bước ngoặt. Hậu vệ Melika Motevalli khẳng định toàn đội đặt mục tiêu đánh bại Philippines để nuôi cơ hội đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba.

Xét về thành tích đối đầu, Philippines đang chiếm ưu thế khi thắng cả ba lần gặp Iran trước đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hai đội đều buộc phải thắng, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giàu tính chiến thuật.

Với Philippines, đây là cơ hội để duy trì truyền thống giành ít nhất một chiến thắng ở vòng bảng Asian Cup, điều họ đã làm được trong ba lần tham dự trước. Còn với Iran, chiến thắng không chỉ là hy vọng đi tiếp mà còn là cơ hội để chấm dứt chuỗi trận đáng quên tại đấu trường châu lục.

Một trận đấu mà cả hai đội đều không còn đường lùi và chính điều đó hứa hẹn sẽ tạo nên 90 phút đầy kịch tính trên sân Gold Coast.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều có đầy đủ đội hình.

Đội hình dự kiến Nữ Iran: Yektaei, Motevalli, Imani, Borazjani, Ramezanizadeh, Zolfi, Sarbali, Behesht, Shaban, Hamoudi, Ghanbari. Nữ Philippines: McDaniel, Harrison, Cowart, Long, Beard, Frilles, Pasion, Guillou, Markey, McDaniel, Eggesvik. Dự đoán tỷ số: Nữ Iran 1-3 nữ Philippines