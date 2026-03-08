Giải vô địch cờ vua Quốc gia 2026 tuyển chọn lực lượng cho Olympic thế giới

TPO - Giải vô địch cờ vua Quốc gia năm 2026 chính thức khởi tranh tại Hải Phòng với sự tham gia của 225 vận động viên. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu cờ vua quốc nội, đồng thời là căn cứ để tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc đại diện Việt Nam tại Olympic cờ vua thế giới 2026.

Ngày 7/3, tại khách sạn Hải Phòng, Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức khai mạc Giải vô địch cờ vua Quốc gia năm 2026 tranh cúp Coolmate.

Đây là giải đấu có ý nghĩa chuyên môn cao nhất trong hệ thống thi đấu cờ vua trong nước, quy tụ những kỳ thủ hàng đầu Việt Nam. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các gương mặt xuất sắc đại diện cho cờ vua Việt Nam tham dự Olympic cờ vua thế giới 2026.

Giải năm nay thu hút 225 vận động viên đến từ 20 đơn vị trên cả nước. Nhiều Đại kiện tướng quốc tế hàng đầu góp mặt như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh…

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều kỳ thủ trẻ đang nổi lên với thành tích ấn tượng thời gian qua như Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Quốc Hy, Đinh Nho Kiệt, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Bình Vy.

Sự kết hợp giữa những Đại kiện tướng dày dạn kinh nghiệm và lớp kỳ thủ trẻ đầy triển vọng hứa hẹn mang đến nhiều ván đấu hấp dẫn, kịch tính.

Tại giải năm nay, các kỳ thủ tranh tài 8 bộ huy chương cá nhân nam và nữ ở các nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, cùng 4 bộ huy chương cờ ASEAN.

Giải vô địch cờ vua Quốc gia 2026 có tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, giải sẽ bế mạc vào ngày 16/3 tới.