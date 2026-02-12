Giải Cờ vua Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 – Tranh Cúp TP.HCM Mở rộng: Điểm hẹn của những nước cờ đỉnh cao và thế hệ kỳ thủ trẻ

Mùa xuân Bính Ngọ 2026, cộng đồng cờ vua phía Nam có thêm một “cuộc hẹn” giàu năng lượng: Giải Cờ vua Mừng Xuân Bính Ngọ – Tranh Cúp Thành phố Hồ Chí Minh Mở rộng năm 2026. Không chỉ là sân chơi chuyên môn chất lượng, giải còn mang tinh thần “mở rộng” đúng nghĩa: kết nối nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ, để mỗi người yêu cờ đều có cơ hội bước vào không khí thi đấu chính quy, kịch tính và đầy cảm hứng.

Một giải đấu – nhiều bảng đấu, nhiều cơ hội tỏa sáng

Điểm nổi bật của mùa giải 2026 là hệ thi đấu đa dạng, gồm cờ nhanh và cờ chớp, chia theo lứa tuổi để các kỳ thủ nhí có “đường chạy” riêng, đồng thời vẫn có bảng Open dành cho những màn so tài đỉnh cao. Các bảng tuổi trải từ nhóm U07–U13 (kèm bảng nữ G7-G13).

Chính cấu trúc này tạo nên bức tranh rất “đã”: ở bàn cờ của các em nhỏ là hành trình rèn luyện bản lĩnh; còn ở bảng Open là nơi người hâm mộ chờ đợi những ván đấu tốc độ cao, sai một nhịp có thể “trả giá” ngay.

Bảng Open quy tụ Đại kiện tướng, Kiện tướng khu vực miền Nam

Đúng với kỳ vọng về chất lượng chuyên môn, bảng Open của giải ghi nhận sự hiện diện của Đại kiện tướng (GM) và các danh hiệu quốc tế. Danh sách kỳ thủ tiêu biểu có thể kể đến GM Từ Hoàng Thông, IM Đặng Hoàng Sơn, cùng các gương mặt nữ giàu thành tích như WGM Nguyễn Thị Thanh An, WIM Nguyễn Thanh Thủy Tiên, WFM Tôn Nữ Quỳnh Dương…

Bên cạnh lực lượng “đầu tàu”, giải còn thu hút nhiều câu lạc bộ và kỳ thủ tự do ở khu vực phía Nam, tạo nên bầu không khí thi đấu vừa quyết liệt vừa cởi mở – đúng tinh thần “mở rộng” mà giải hướng tới.

Nhịp độ cao, tổ chức chuyên nghiệp

Ở nội dung cờ chớp bảng Open, giải được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ, 11 ván, thời gian 3 phút + 2 giây/ván, đồng thời tính Elo quốc tế – yếu tố khiến từng nước đi đều “nặng ký”, đòi hỏi người chơi bản lĩnh và phản xạ sắc bén.

Công tác tổ chức do CHESS EMPIRE và PEACE CHESS thực hiện góp phần bảo đảm tính minh bạch và chuyên nghiệp cho giải.

Khi thể thao trí tuệ gặp “trải nghiệm” – dấu ấn từ các nhà tài trợ

Giải năm nay ghi dấu với sự đồng hành của 3 nhà tài trợ: The Maris Vũng Tàu, Ms Hoa Junior và GreenLife. Trong đó, theo thông tin công bố trên hệ thống giải, địa điểm thi đấu gắn với The Maris Vũng Tàu (đường 3/2, khu vực Rạch Dừa – Phước Thắng), mang đến không gian thi đấu chỉn chu và thuận tiện cho vận động viên, phụ huynh và người hâm mộ.

Nếu The Maris Vũng Tàu góp phần tạo nên “điểm chạm” trải nghiệm, thì Ms Hoa Junior tiếp thêm động lực cho các kỳ thủ nhí bằng tinh thần cổ vũ học tập – rèn luyện. Còn GreenLife mang đến một lát cắt rất thời đại: lan tỏa thông điệp về sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển bền vững – những giá trị song hành cùng hành trình nâng tầm thể thao trí tuệ. Thông tin nhà tài trợ GreenLife: https://greenlifecorp.com.vn/

Hẹn gặp ở mùa cờ rực rỡ đầu năm

Từ bàn cờ của các em nhỏ đến những ván chớp nhoáng ở bảng Open, Giải Cờ vua Mừng Xuân Bính Ngọ – Tranh Cúp TP.HCM Mở rộng 2026 không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn thấy: cờ vua đang lớn lên từng ngày ở miền Nam – bài bản hơn, đông đảo hơn và truyền cảm hứng hơn.