Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Giải Cờ vua Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 – Tranh Cúp TP.HCM Mở rộng: Điểm hẹn của những nước cờ đỉnh cao và thế hệ kỳ thủ trẻ

P.V

Mùa xuân Bính Ngọ 2026, cộng đồng cờ vua phía Nam có thêm một “cuộc hẹn” giàu năng lượng: Giải Cờ vua Mừng Xuân Bính Ngọ – Tranh Cúp Thành phố Hồ Chí Minh Mở rộng năm 2026. Không chỉ là sân chơi chuyên môn chất lượng, giải còn mang tinh thần “mở rộng” đúng nghĩa: kết nối nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ, để mỗi người yêu cờ đều có cơ hội bước vào không khí thi đấu chính quy, kịch tính và đầy cảm hứng.

image001-617.jpg
image003-3333.jpg

Một giải đấu – nhiều bảng đấu, nhiều cơ hội tỏa sáng

Điểm nổi bật của mùa giải 2026 là hệ thi đấu đa dạng, gồm cờ nhanh và cờ chớp, chia theo lứa tuổi để các kỳ thủ nhí có “đường chạy” riêng, đồng thời vẫn có bảng Open dành cho những màn so tài đỉnh cao. Các bảng tuổi trải từ nhóm U07–U13 (kèm bảng nữ G7-G13).

Chính cấu trúc này tạo nên bức tranh rất “đã”: ở bàn cờ của các em nhỏ là hành trình rèn luyện bản lĩnh; còn ở bảng Open là nơi người hâm mộ chờ đợi những ván đấu tốc độ cao, sai một nhịp có thể “trả giá” ngay.

Bảng Open quy tụ Đại kiện tướng, Kiện tướng khu vực miền Nam

Đúng với kỳ vọng về chất lượng chuyên môn, bảng Open của giải ghi nhận sự hiện diện của Đại kiện tướng (GM) và các danh hiệu quốc tế. Danh sách kỳ thủ tiêu biểu có thể kể đến GM Từ Hoàng Thông, IM Đặng Hoàng Sơn, cùng các gương mặt nữ giàu thành tích như WGM Nguyễn Thị Thanh An, WIM Nguyễn Thanh Thủy Tiên, WFM Tôn Nữ Quỳnh Dương…

Bên cạnh lực lượng “đầu tàu”, giải còn thu hút nhiều câu lạc bộ và kỳ thủ tự do ở khu vực phía Nam, tạo nên bầu không khí thi đấu vừa quyết liệt vừa cởi mở – đúng tinh thần “mở rộng” mà giải hướng tới.

Nhịp độ cao, tổ chức chuyên nghiệp

Ở nội dung cờ chớp bảng Open, giải được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ, 11 ván, thời gian 3 phút + 2 giây/ván, đồng thời tính Elo quốc tế – yếu tố khiến từng nước đi đều “nặng ký”, đòi hỏi người chơi bản lĩnh và phản xạ sắc bén.

Công tác tổ chức do CHESS EMPIRE và PEACE CHESS thực hiện góp phần bảo đảm tính minh bạch và chuyên nghiệp cho giải.

image005.jpg
image007.jpg

Khi thể thao trí tuệ gặp “trải nghiệm” – dấu ấn từ các nhà tài trợ

Giải năm nay ghi dấu với sự đồng hành của 3 nhà tài trợ: The Maris Vũng Tàu, Ms Hoa Junior và GreenLife. Trong đó, theo thông tin công bố trên hệ thống giải, địa điểm thi đấu gắn với The Maris Vũng Tàu (đường 3/2, khu vực Rạch Dừa – Phước Thắng), mang đến không gian thi đấu chỉn chu và thuận tiện cho vận động viên, phụ huynh và người hâm mộ.

image009.jpg
image011.jpg

Nếu The Maris Vũng Tàu góp phần tạo nên “điểm chạm” trải nghiệm, thì Ms Hoa Junior tiếp thêm động lực cho các kỳ thủ nhí bằng tinh thần cổ vũ học tập – rèn luyện. Còn GreenLife mang đến một lát cắt rất thời đại: lan tỏa thông điệp về sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển bền vững – những giá trị song hành cùng hành trình nâng tầm thể thao trí tuệ. Thông tin nhà tài trợ GreenLife: https://greenlifecorp.com.vn/

Hẹn gặp ở mùa cờ rực rỡ đầu năm

Từ bàn cờ của các em nhỏ đến những ván chớp nhoáng ở bảng Open, Giải Cờ vua Mừng Xuân Bính Ngọ – Tranh Cúp TP.HCM Mở rộng 2026 không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn thấy: cờ vua đang lớn lên từng ngày ở miền Nam – bài bản hơn, đông đảo hơn và truyền cảm hứng hơn.

P.V
#cờ vua #giải đấu #TP.HCM #kỳ thủ #chuyên nghiệp #xuân Bính Ngọ #thi đấu

Cùng chuyên mục