Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tottenham sa thải HLV Thomas Frank sau tám tháng nắm quyền

Khanh Kiều

TPO - Tottenham xác nhận Thomas Frank đã chính thức bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ sau chuỗi thành tích nghèo nàn tại Premier League.

lqjevrkc7bny7nj7cghr44k4ye.jpg
Thomas Frank chính thức bị sa thải.

Trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Thomas Frank với Tottenham là thất bại 1-2 trước Newcastle trên sân nhà. Dưới triều đại của chiến lược gia người Đan Mạch, Tottenham thi đấu tệ hại và đang đứng thứ 16 tại Premier League. Thomas Frank đã phải đối mặt với những tiếng hô vang từ các cổ động viên Tottenham "ông sẽ bị sa thải vào sáng mai" trong thất bại thứ 11 tại giải đấu mùa này.

Tottenham chỉ thắng hai trong 17 trận đấu gần nhất tại Premier League, chỉ giành được 11 điểm trong thời gian đó. Họ đã không thắng 8 trận liên tiếp tại Premier League và đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của đội bóng tại giải đấu kể từ tháng 10/2008.

Một tuyên bố của câu lạc bộ cho biết: "Câu lạc bộ đã quyết định thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng và Thomas Frank sẽ rời đi hôm nay. Thomas được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2025, và chúng tôi đã quyết tâm dành cho ông ấy thời gian và sự hỗ trợ cần thiết để cùng nhau xây dựng tương lai.

Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn đã khiến ban lãnh đạo kết luận rằng việc thay đổi vào thời điểm này của mùa giải là cần thiết. Trong suốt thời gian gắn bó với câu lạc bộ, Thomas luôn thể hiện sự tận tâm không lay chuyển, cống hiến hết mình để đưa câu lạc bộ tiến lên. Chúng tôi xin cảm ơn những đóng góp của anh ấy và chúc anh ấy mọi thành công trong tương lai".

Thomas Frank là huấn luyện viên thứ bảy bị sa thải ở Premier League mùa này, sau Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (Man Utd).

Sau 38 trận dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank, Tottenham chỉ đạt trung bình 1,29 điểm mỗi trận. Con số này thấp hơn so với người tiền nhiệm Ange Postecoglou (1,52 điểm/trận), đồng thời là thành tích kém nhất của một HLV chính thức tại Spurs trong hơn 20 năm qua. Trước đó, Juande Ramos nắm giữ kỷ lục thấp nhất với 1,35 điểm/trận vào giai đoạn 2007-2008.

Khanh Kiều
#Tottenham #HLV Thomas Frank #Tottenham sa thải HLV #Premier League

Xem thêm

Cùng chuyên mục