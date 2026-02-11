Tottenham sa thải HLV Thomas Frank sau tám tháng nắm quyền

TPO - Tottenham xác nhận Thomas Frank đã chính thức bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ sau chuỗi thành tích nghèo nàn tại Premier League.

Thomas Frank chính thức bị sa thải.

Trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Thomas Frank với Tottenham là thất bại 1-2 trước Newcastle trên sân nhà. Dưới triều đại của chiến lược gia người Đan Mạch, Tottenham thi đấu tệ hại và đang đứng thứ 16 tại Premier League. Thomas Frank đã phải đối mặt với những tiếng hô vang từ các cổ động viên Tottenham "ông sẽ bị sa thải vào sáng mai" trong thất bại thứ 11 tại giải đấu mùa này.

Tottenham chỉ thắng hai trong 17 trận đấu gần nhất tại Premier League, chỉ giành được 11 điểm trong thời gian đó. Họ đã không thắng 8 trận liên tiếp tại Premier League và đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của đội bóng tại giải đấu kể từ tháng 10/2008.

Một tuyên bố của câu lạc bộ cho biết: "Câu lạc bộ đã quyết định thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng và Thomas Frank sẽ rời đi hôm nay. Thomas được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2025, và chúng tôi đã quyết tâm dành cho ông ấy thời gian và sự hỗ trợ cần thiết để cùng nhau xây dựng tương lai.

Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn đã khiến ban lãnh đạo kết luận rằng việc thay đổi vào thời điểm này của mùa giải là cần thiết. Trong suốt thời gian gắn bó với câu lạc bộ, Thomas luôn thể hiện sự tận tâm không lay chuyển, cống hiến hết mình để đưa câu lạc bộ tiến lên. Chúng tôi xin cảm ơn những đóng góp của anh ấy và chúc anh ấy mọi thành công trong tương lai".

Thomas Frank là huấn luyện viên thứ bảy bị sa thải ở Premier League mùa này, sau Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (Man Utd).

Sau 38 trận dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank, Tottenham chỉ đạt trung bình 1,29 điểm mỗi trận. Con số này thấp hơn so với người tiền nhiệm Ange Postecoglou (1,52 điểm/trận), đồng thời là thành tích kém nhất của một HLV chính thức tại Spurs trong hơn 20 năm qua. Trước đó, Juande Ramos nắm giữ kỷ lục thấp nhất với 1,35 điểm/trận vào giai đoạn 2007-2008.