Thua Trung Quốc 0-2, tuyển nữ Việt Nam nhận 'bài test' quý giá

TPO - Trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, điều đáng ghi nhận nhất chính là tinh thần thi đấu kiên cường và những bài học chuyên môn quý giá cho hành trình hướng tới Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Tối 10/2 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến. Trước đối thủ mạnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung để thua 0-2 sau 90 phút thi đấu.

Chia sẻ sau trận, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh ý nghĩa của loạt trận giao hữu: “Chúng tôi có hai trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là những màn cọ xát rất tốt và cần thiết cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị này”.

Nhìn nhận thẳng thắn về màn trình diễn của đội nhà, nhà cầm quân kỳ cựu cho biết: “Chúng tôi thua 0-2 nhưng tinh thần toàn đội rất tốt. Qua trận đấu này, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện đội hình. Hiệp một chúng ta chơi chưa thực sự tốt. Trước đó đội chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan nên mức độ hoàn thiện chưa cao. Khi gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề để điều chỉnh”.

Điều khiến HLV Mai Đức Chung hài lòng nhất chính là thái độ thi đấu của các học trò. “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù còn hạn chế về thể lực, tầm vóc và sức mạnh so với đối thủ, các cầu thủ vẫn thể hiện sự kiên cường và nỗ lực. Chúng ta thua nhưng tôi ghi nhận sự cố gắng đó”, ông nói.

Đánh giá về đối thủ, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam dành sự tôn trọng lớn: “Đội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Vì vậy, khi chỉ thua 0-2 trước đối thủ như vậy, tôi có thể đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của toàn đội”.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tái đấu vào ngày 13/2. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm phương án nhân sự và hoàn thiện bộ khung trước khi toàn đội trở về nước, hướng tới Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3 tới.

Tại VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular.