Chủ tịch AFC: Liên đoàn bóng đá Malaysia có cửa thắng kiện FIFA

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor John, đã phát biểu như vậy khi ông tham dự buổi gặp gỡ với đội tuyển Malaysia. Vị quan chức này nhấn mạnh việc CAS tạm đình chỉ án treo giò mà FIFA dành cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel chính là dấu hiệu để LĐBĐ Malaysia (FAM) hy vọng rằng họ có thể thắng kiện FIFA.

“LĐBĐ Malaysia đã yêu cầu lệnh tạm hoãn và CAS đã đồng ý với điều này. CAS sau đó ra lệnh tạm hoãn. Đây là điều không dễ xảy ra vì các yêu cầu của CAS luôn là rất cao. Vì vậy, cơ hội thắng kiện là 50-50. Theo kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, trong tất cả các trường hợp mà AFC đã xét xử, bất cứ ai đưa vụ việc lên CAS và yêu cầu lệnh tạm hoãn đều không được đáp ứng”, vị quan chức người Malaysia nói.

Ông Windsor cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thư ký AFC của ông kể từ năm 2015 mà CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn. "Họ chưa bao giờ làm được điều đó (yêu cầu CAS tạm đình chỉ án phạt). Chưa bao giờ trong lịch sử AFC, trong suốt thời gian tôi giữ chức Tổng thư ký từ năm 2015 mà CAS lại phê chuẩn cho tạm hoãn một án phạt như vậy", ông nói.

Tuy nhiên, Windsor nhắc lại rằng FIFA vẫn chưa đưa ra ý kiến ​​chính thức nào về trường hợp của 7 cầu thủ tuyển Malaysia. CAS mới chỉ nghe ý kiến ​​từ phía các cầu thủ, chưa tổ chức phiên điều trần với FIFA. Do vậy, mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Theo kế hoạch, ngày 26/2 có thể trở thành “ngày định đoạt” vụ kiện. CAS sẽ tổ chức phiên điều trần với sự tham gia của 7 cầu thủ và phái đoàn FIFA.

Trong thời gian đó, NHM Việt Nam chắc chắn sẽ rất hồi hộp và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ phải chuẩn bị cho kịch bản phải gặp một Malaysia đầy đủ 7 cầu thủ nhập tịch tranh cãi gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vào ngày 31/3.