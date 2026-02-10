Nhận định West Ham vs MU, 03h15 ngày 11/2: Chiến thắng thứ 5?

TPO - Nhận định bóng đá West Ham vs MU, vòng 26 Ngoại hạng Anh lúc 03h15 ngày 11/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa West Ham và MU. Quỷ đỏ hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp, qua đó tiếp đà hồi sinh cùng HLV Michael Carrick.

Nhận định West Ham vs MU

Rạng sáng mai, Michael Carrick sẽ dẫn dắt MU trở lại đối đầu CLB cũ West Ham với sự tự tin cao độ. Cựu tiền vệ đội tuyển Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của West Ham, ra sân 136 lần cho đội một trước khi chuyển đến Tottenham vào năm 2004, và sau đó gia nhập MU 2 mùa giải sau đó.

Ông trở lại London sau khởi đầu ấn tượng trên cương vị HLV tạm quyền của United trong nhiệm kỳ thứ hai, giành chiến thắng cả 4 trận đầu tiên tại giải đấu, giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Cuối tuần trước, MU đánh bại Tottenham nhờ các bàn thắng của Mbeumo và Bruno Fernandes, sau khi đội trưởng đội khách Cristian Romero nhận thẻ đỏ ở phút 29.

Thành tích đáng chú ý nhất của Carrick là ở trận đấu gần nhất trên sân khách, khi anh đánh bại đội đầu bảng Arsenal với tỷ số 3-2 nhờ bàn thắng muộn đẹp mắt của Matheus Cunha . Cầu thủ người Brazil giờ đây hy vọng sẽ có thêm đóng góp vào bốn bàn thắng và ba pha kiến tạo trong năm lần ra sân khách trước đó tại giải đấu (3 bàn thắng, 1 pha kiến tạo).

Cunha chưa ghi bàn trong 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh gặp West Ham, chỉ có số lần đối đầu với Man City nhiều hơn mà chưa từng lập công (6 trận). Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội để phá dớp khi khoác áo MU, nơi anh được Bruno Fernandes hỗ trợ.

Carrick giúp MU lột xác

Bruno đã tham gia vào 10 bàn thắng trong 8 trận đấu sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (2 bàn thắng, 8 pha kiến tạo). 8 pha kiến tạo trên sân khách mùa này là thành tích cao nhất của một cầu thủ Man Utd trong một mùa giải, ngang bằng với Ryan Giggs mùa 2001-02, và Fernandes chắc chắn sẽ vượt qua con số đó khi còn 7 trận đấu sân khách nữa.

Hơn nữa, MU thi đấu rất ấn tượng trên sân khách mùa này - chỉ thua 1 trong 9 trận đã đấu (thắng 4, hòa 4). Vì vậy, không khó hiểu khi giới mộ điệu đánh giá Quỷ đỏ cao hơn hẳn West Ham, cho dù đội chủ nhà cũng đang có phong độ rất cao với sự tỏa sáng của hàng công.

The Hammers đã thắng 3 trong 4 trận gần đây và tràn đầy hy vọng thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Họ đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 trên sân của đối thủ cạnh tranh trụ hạng Burnley vào thứ Bảy, trong đó Crysencio Summerville ghi bàn trong lần ra sân thứ năm liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngoài ra, tân binh Valentín Castellanos cũng ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh. West Ham bước vào vòng đấu thứ 26 chỉ cách vị trí an toàn 3 điểm.

Trận đấu đêm nay có thể mang lại cho đội chủ nhà thêm chút lạc quan. West Ham chỉ thua ba trong 15 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 5, hòa 7) diễn ra vào thứ Ba, thứ Tư hoặc thứ Năm, mặc dù trận đấu gần nhất của họ kết thúc với thất bại 2-1 trước Nottingham Forest vào đầu tháng Giêng.

Ngược lại, MU chỉ thắng 1 trong 9 trận sân khách giữa tuần gần nhất tại giải đấu này (3 hòa, 5 thua). Họ chưa thắng trong 5 trận (1 hòa, 4 thua) nói trên kể từ chiến thắng 4-3 trước Wolves vào tháng 2 năm 2024, nhờ bàn thắng ở phút 97 của Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, họ sẽ kỳ vọng vào cái duyên và tài năng của HLV Michael Carrick để thay đổi chuỗi kết quả tệ hại này.

Trong 4 trận vừa qua, MU sở hữu màn trình diễn nhất quán và nằm trong nhóm các đội tạo ra nhiều cú sút, nhiều cơ hội ăn bàn nhất giải đấu. Họ cũng đã được trải nghiệm khó khăn trước các đối thủ phòng ngự chặt như Fulham, Tottenham và tìm ra phương án hóa giải thành công.

Phong độ West Ham vs MU

Đội hình dự kiến West Ham vs MU West Ham: Alphonse Areola, Aaron Wan-Bissaka, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, El Hadji Malick Diouf, Tomás Soucek, Mateus Fernandes, Jarrod Bowen, Crysencio Summerville, Callum Wilson, Valentín Castellanos. MU: Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. Dự đoán tỷ số: West Ham 1-2 MU

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD