Nỗi nhức nhối của Thế vận hội mùa Đông: Khi không có... mùa đông

TPO - Theo các nhà khí tượng học, những đợt nắng nóng đến sớm hơn vào tháng Hai đang tác động tiêu cực tới công tác tổ chức của Thế vận hội mùa Đông 2026. Và trong tương lai, sự kiện này có thể sẽ phải thay đổi thời gian diễn ra.

Thế vận hội mùa Đông 2026 ấm hơn mọi năm

Người hâm mộ dự tính đến các địa điểm tranh tài trong những chiếc áo khoác dày và găng tay. Nhưng thực chất họ không cần đến chúng. Năm nay, thời tiết ở Milan và Cortina ấm hơn nhiều năm. Tuyết đã tan sớm trên các mái nhà và NHM chỉ còn phải khoác lên mình những chiếc áo vừa phải.

“Tôi cứ tưởng chắc chắn chúng tôi sẽ mặc nhiều lớp quần áo nhất có thể,” Jay Tucker, người đến từ Virginia để cổ vũ cho đội tuyển Mỹ và đã mua túi sưởi tay và tất giữ ấm để đề phòng trời lạnh, nói. “Tôi thậm chí còn không cần đeo găng tay”.

"Trời khá ấm. Chúng tôi cứ nghĩ là sẽ lạnh hơn nhiều", Karli Poliziani, một người sống ở Milan, cho biết. Cô chỉ ra ngoài với một chiếc áo nỉ. Nhiều NHM đến các địa điểm thi đấu của Thế vận hội mùa Đông 2026 mang theo trang phục tương tự.

Thời tiết ấm lên đặt ra một bài toán khó. Vào ngày khai mạc Thế vận hội 2026 tại Cortina, bầu không khí thực sự mang đậm chất mùa Đông. Thành phố được bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, nhiệt độ đã đạt mốc 5 độ. Dưới ánh nắng mặt trời, cảm giác còn ấm hơn nữa. Tuyết cũng tan nhiều hơn.

Nó đặt ra câu hỏi phức tạp cho ban tổ chức. Đây là Thế vận hội Mùa đông được tổ chức ở nhiều địa điểm nhất trong lịch sử, với các địa điểm thi đấu nằm ở những nơi có điều kiện thời tiết rất khác nhau. Ví dụ, Bormio và Livigno bị ngăn cách bởi một con đèo cao, tạo ra sự khác biệt rõ rệt về khí hậu giữa hai nơi.

Ban tổ chức phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan khí tượng các nơi. Họ lắp đặt các cảm biến nhiệt độ tại nhiều điểm chiến lược trong suốt cuộc tranh tài, như gần các đường trượt tuyết, dọc theo các đường trượt tuyết đổ đèo và tại trường bắn biathlon.

Các VĐV sẽ gặp khó khăn nếu tuyết rơi không đủ dày

Ngoài ra, họ cũng điều các nhân viên đi đánh giá thời tiết bằng mắt thường. Nếu các trạm tự động không thu thập được đầy đủ dữ liệu cần thiết, ban tổ chức sẽ dựa vào các quan sát viên này để đưa ra quyết định cuối cùng, rằng địa điểm có sẵn sàng tổ chức các môn thể thao mùa Đông hay không. Ưu tiên luôn là bầu trời quang đãng, gió nhẹ và nhiệt độ thấp để đảm bảo lớp tuyết phủ đủ dày, các VĐV có tầm nhìn tốt để tranh tài.

Thế vận hội mùa Đông sẽ phải thay đổi trong tương lai

Xu hướng là Trái đất sẽ nóng lên, tuyết sẽ tan nhiều hơn trong tháng 2. Năm nay, các nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ sẽ là cao nhất trong lịch sử những lần tổ chức Thế vận hội mùa Đông.

Theo nhà khí tượng học Shel Winkley của Climate Central, các hình thái thời tiết mùa Đông, gồm lượng tuyết rơi và nhiệt độ, đang “ngày càng trở nên không đáng tin cậy và khó dự đoán hơn”. Lý do vì Trái đất đang ấm lên với tốc độ chưa từng có.

Điều này đặt ra một thách thức ngày càng lớn và đáng kể đối với các nhà tổ chức thể thao mùa Đông. Ủy ban Olympic Quốc tế tuần trước đã thông báo rằng họ có thể dời thời điểm bắt đầu các kỳ Thế vận hội mùa Đông trong tương lai lên tháng 1, thay vì tháng 2. Lý do chính là do nhiệt độ đang tăng cao.

Ông Shel Winkley nhấn mạnh rằng sau 70 năm kể từ Thế vận hội Mùa đông đầu tiên được tổ chức thì nhiệt độ trung bình ở thời điểm diễn ra sự kiện đã tăng 3,6 độ C. Với đà tăng nhanh như vậy, nếu cứ diễn ra trong tháng 2 thì các VĐV sẽ gặp nhiều bất lợi khi thi đấu.

Môn biathlon sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu thời tiết ấm lên

Nhiệt độ cao như hiện tại có thể ảnh hưởng đến lớp tuyết phủ trên các đường trượt tuyết ở vùng núi cao, gây ra nhiều mối đe dọa cho người tham dự. VĐV trượt tuyết đổ đèo người Mỹ Jackie Wiles thừa nhận nhiều cuộc đua đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Nhiệt độ cao cũng khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng do sương mù xuất hiện nhiều hơn. Trong môn biathlon (kết hợp giữa trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường), những thay đổi nhỏ có thể tác động đến độ chính xác khi bắn của các VĐV. Còn ở môn trượt tuyết, nếu tuyết rơi không đủ dày, VĐV sẽ gặp nguy hiểm trên đường trượt.

Độ ẩm lớn cũng tác động đến chất lượng băng trong các nhà thi đấu và các trung tâm thể thao trên băng... Với tất cả những vấn đề đó, Thế vận hội mùa Đông đang đứng trước áp lực phải thay đổi rất nhiều.