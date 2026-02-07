Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở Thế vận hội mùa đông

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Franjo von Allmen vượt qua loạt đối thủ nặng ký để giành HCV bộ môn trượt tuyết đổ đèo ở Thế vận hội mùa đông 2026.

franjo-von-allmen.jpg

Von Allmen, VĐV người Thụy Sĩ, hoàn thành chặng đua tại Stelvio với thời gian 1 phút 51 giây 61. Von Allmen đã vượt mặt một loạt đối thủ nặng ký, trong đó có Marco Odermatt, người được đánh giá rất cao ở đường đua năm nay. Giovanni Franzoni (Italia) giành HCB với thành tích kém Von Allmen chỉ 0,2 giây.

Von Allmen xuất phát ở lượt đua thứ 8. Theo ESPN, VĐV Thụy Sĩ đạt vận tốc tối đa 145km/h và thực hiện cú nhảy trên không dài hơn 50m. Chính cú nhảy tạo nên khác biệt giúp Von Allmen vượt qua Franzoni và đồng hương Dominik Paris.

"Nó giống như một bộ phim vậy. Không còn từ ngữ nào để diễn tả hạnh phúc này", Von Allmen chia sẻ sau khi giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Thụy Sĩ và cũng là HCV mở đầu cho Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Milano, Italia.

Von Allmen giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp ở Thế vận hội mùa đông, giúp Thụy Sĩ thống trị đường đua khắc nghiệt và nguy hiểm bậc nhất trong trượt tuyết Alpine. Tại Thế vận hội mùa đông 2022, Beat Feuz của Thụy Sĩ đã từng đứng lên bục cao nhất ở bộ môn trượt tuyết đổ đèo.

Trượt tuyết đổ đèo là bộ môn thu hút chú ý lớn ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông. Năm nay, đường đua Stelvio dài hơn 3,2 km với độ cao thẳng đứng hơn 1.000 m. Ngày mai, cuộc đua của các nữ VĐV ở trượt tuyết đổ đèo sẽ diễn ra.

Thế vận hội mùa đông 2026 đã khai mạc vào tối 6/2. 3.400 VĐV của 93 quốc gia đến Milano, tranh tài ở 16 bộ môn.

Hương Ly
#HCV #Thế vận hội #trượt tuyết đổ đèo #Milano #Von Allmen #mùa đông 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục