Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Barcelona vs Mallorca, 22h15 ngày 7/2: Bắt nạt kẻ yếu

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Mallorca, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona nhiều khả năng giành trọn 3 điểm khi chỉ phải đối đầu với Mallorca đang ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng.

barca1708-1755386450830279730875.jpg
Barcelona đang dẫn đầu La Liga.

Nhận định Barcelona vs Mallorca

Barcelona đang trải qua giai đoạn cuối mùa giải đầy hứa hẹn khi đã sớm bổ sung Siêu cúp Tây Ban Nha vào phòng truyền thống và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh thêm ba danh hiệu khác. Mới đây, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã lọt vào bán kết Cúp Nhà vua sau chiến thắng trước Albacete.

Tại Champions League, Barcelona cũng đã có mặt ở vòng 16 đội, cho thấy sự ổn định trên cả hai mặt trận quốc nội lẫn châu lục. Ở La Liga, đội bóng xứ Catalan đang dẫn đầu bảng xếp hạng với lợi thế một điểm so với Real Madrid, đội sẽ thi đấu muộn hơn ở vòng này trong cuộc chạm trán Valencia. Phong độ gần đây của Barcelona tại giải vô địch quốc gia là rất tích cực. Nếu tiếp tục giành chiến thắng vào cuối tuần này, Barcelona có thể tạo ra khoảng cách bốn điểm với Real Madrid, qua đó nắm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội chủ sân Camp Nou. Barcelona đã toàn thắng bốn lần gần nhất gặp Mallorca, trong đó có chiến thắng 3-0 ở lượt đi mùa giải năm nay. Lần gần nhất Mallorca đánh bại Barcelona đã diễn ra từ năm 2009, còn trên sân nhà, Barcelona chưa từng để thua đối thủ này kể từ năm 2008.

Ở chiều ngược lại, Mallorca đang phải đối mặt với một mùa giải đầy thử thách. Sau 22 vòng đấu, đội bóng của HLV Arrasate đang xếp thứ 14 và chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm. Dù vậy, Mallorca bước vào trận đấu này với tinh thần khá tốt sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Sevilla. Trong ba vòng gần nhất, họ giành được hai chiến thắng, trong đó có thắng lợi đáng chú ý trước Athletic Bilbao hồi giữa tháng 1.

Một điểm sáng của Mallorca là thành tích sân nhà tương đối ổn, nằm trong nhóm tám đội có kết quả tốt nhất trên sân nhà tại La Liga mùa này. Tuy nhiên, phong độ khi xa nhà lại là vấn đề lớn, khi họ chỉ thắng một trong 11 trận sân khách và mới thu về 5 điểm. Thành tích nghèo nàn trên sân khách khiến chặng đường trụ hạng của Mallorca trở nên khó khăn hơn. Việc không phải thi đấu giữa tuần giúp Mallorca có thêm thời gian hồi phục thể lực, nhưng chuyến làm khách trên sân của Barcelona vẫn được dự báo là thử thách cực đại.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Mallorca

Barcelona đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Đội bóng xứ Catalan thắng 5/6 trận gần nhất tại La Liga.

Mallorca thắng 2, hòa 1, thua 3 trong 6 vòng đấu gần nhất tại La Liga.

Barcelona bất bại 19 trận liên tiếp trước Mallorca (thắng 17, hòa 2).

Thông tin lực lượng Barcelona vs Mallorca

Barcelona sẽ tiếp tục thiếu vắng Gavi, Christensen và Pedri do chấn thương. Raphinha đang gặp vấn đề về háng.

Về phía Mallorca, Kumbulla bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Mallorca

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Olmo, De Jong, Fermin; Yamal, Torres, Rashford.

Mallorca: Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Costa; Sanchez, Darder, Virgil; Muriqi.

Dự đoán tỷ số Barcelona 2-0 Mallorca

Khanh Kiều
#Nhận định Barcelona vs Mallorca #La Liga #Barcelona vs Mallorca #Dự đoán Barcelona vs Mallorca #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả #Phong độ Barcelona vs Mallorca #Đội hình Barcelona vs Mallorca

Xem thêm

Cùng chuyên mục