Giải mã chiếc mặt nạ 'đáng sợ' trong buổi tập của Real Madrid

TPO - Các cầu thủ Real Madrid trông giống như nhân vật Bane trong bộ phim điện ảnh Batman trong buổi tập hôm thứ Tư. Câu hỏi lớn được đặt ra là: Tại sao họ lại làm như vậy?

HLV thể lực Antonio Pintus.

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ Real Madrid tập luyện với những chiếc mặt nạ. Họ sẽ tiếp tục phải làm điều đó, chừng nào Pintus còn làm việc ở đội bóng. Các buổi tập này là một phần không thể thiếu của cái gọi là "Phương pháp Pintus". Nó không hề dễ chịu, thậm chí một số cầu thủ từng nói đùa rằng Pintus là "đồ ác quỷ" khi áp dụng phương pháp này vào năm 2023. Chiếc mặt nạ trông giống đồ của thợ lặn biển sâu hơn là của những người chơi bóng đá.

Những chiếc mặt nạ này là gì và ai thường sử dụng chúng?

Real Madrid sử dụng mặt nạ K5, do công ty Cosmed của Ý sản xuất, để thu thập dữ liệu về sức bền hiếu khí của các cầu thủ trong các bài kiểm tra thể lực cường độ cao. Theo trang web của Cosmed: “Mặt nạ có thiết kế ôm sát theo hình dạng khuôn mặt với cấu trúc hỗ trợ gân đàn hồi giúp ôm khít, mang lại cảm giác thoải mái và có phần đỡ cằm tích hợp để giữ ổn định.”

Mặt nạ được cố định vào phía sau đầu của mỗi cầu thủ bằng dây đeo, và họ cũng đeo một chiếc ba lô nhỏ trong suốt quá trình kiểm tra, truyền dữ liệu theo thời gian thực đến ban huấn luyện. Ba lô chứa một hộp nhận dữ liệu do mặt nạ thu thập và gửi qua Bluetooth đến máy tính hoặc máy tính bảng.

Mỗi bộ có giá 30.000 euro (26.000 bảng Anh; 35.000 đô la Mỹ) và Real Madrid có một số bộ tại sân tập của họ. Tuy nhiên, khi kiểm tra toàn bộ đội hình, Real Madrid mượn thêm một số bộ từ một công ty bên ngoài.

Mặt nạ được sử dụng trong nhiều môn thể thao khác nhau, bao gồm bơi lội, điền kinh, chèo thuyền và đạp xe, nhưng không có nhiều đội bóng đá sử dụng chúng. Một số câu lạc bộ đã từng sử dụng bao gồm Bayern Munich, Sao Paulo và Club Tigres của Mexico.

Tại sao Real Madrid lại sử dụng chúng?

Những chiếc mặt nạ cho phép Pintus và đội ngũ của ông đo lường công suất và khả năng hiếu khí tối đa của các cầu thủ khi họ thực hiện một bài kiểm tra tương tự như bài kiểm tra "bíp". Bài kiểm tra này bao gồm việc các cầu thủ chạy đi chạy lại trên sân, với tốc độ tăng dần theo từng khoảng thời gian nhất định cho đến khi họ đạt đến giới hạn của mình.

Các câu lạc bộ thường tiến hành những bài kiểm tra này trong phòng thí nghiệm hoặc trên máy chạy bộ, nhưng huấn luyện viên người Ý thích thực hiện chúng ở trên sân cỏ.

Nó cung cấp cho ban huấn luyện dữ liệu theo thời gian thực. Sau khi được phân tích, ban huấn luyện sẽ quyết định cách thức huấn luyện của các cầu thủ, cả cá nhân và tập thể, trong những tháng tiếp theo. Việc huấn luyện sức bền có thể được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của từng cầu thủ dựa trên kết quả của các bài kiểm tra này.

Pintus đã sử dụng những chiếc mặt nạ này từ thời còn làm việc tại câu lạc bộ Monaco của Pháp vào thập niên 1990.

Trong giai đoạn làm việc ở Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti, ông đã cho đội một thực hiện bài kiểm tra này hai lần, một lần trong giai đoạn tiền mùa giải và một lần nữa vào giữa mùa giải. Sau khi kiểm tra đội hình trong mùa giải 2021-22, trọng tâm được đặt nhiều hơn vào các bài tập giúp gia tăng sự bùng nổ, thay vì sức bền. Kết thúc mùa giải đó, Real Madrid đã vô địch châu Âu.

“Nó khá thú vị và rất đáng tin cậy để đánh giá thể trạng của các cầu thủ,” một thành viên trong ban huấn luyện Real Madrid nói với The Athletic. Giống như tất cả các nguồn tin được tham khảo cho bài báo này, họ yêu cầu được giấu tên để bảo vệ mối quan hệ.

Dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso, mặt nạ cũng được sử dụng trong một số trường hợp với một số cá nhân. Nhưng nhìn chung, Real Madrid đã làm mọi việc theo cách khác.

Một nguồn tin thân cận với ban huấn luyện cũ của Alonso cho biết họ đánh giá việc áp dụng phương pháp này có phạm vi khá hạn chế đối với một đội bóng phải thi đấu hai trận mỗi tuần. Theo họ, việc theo dõi thể trạng cầu thủ là rất quan trọng, nhưng công việc đó có thể được thực hiện bằng những cách khác, ít phô trương hơn.

Nhìn chung, phương pháp huấn luyện thể lực dưới thời Alonso thường tập trung nhiều hơn vào các tình huống và bài tập với bóng, thay vì chỉ đơn thuần là sức bền thể chất. Bằng cách đó, cơ thể được rèn luyện các động tác cụ thể hơn trong các tình huống trận đấu, chẳng hạn như thay đổi hướng hoặc tăng tốc và giảm tốc.

Một nguồn tin đến từ một người tham gia vào công việc huấn luyện thể lực tại một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đồng ý rằng có rất nhiều cách để theo dõi thể trạng của cầu thủ. Một nguồn tin khác đến từ một người quen thuộc với công việc của Pintus tại Real Madrid cho biết có rất ít nghiên cứu khoa học cho rằng mặt nạ K5 mang lại lợi thế về thể lực.

Thông điệp nào đang được truyền tải?

Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, là người ủng hộ mạnh mẽ Pintus và phương pháp của ông. Khi Alonso thay thế Pintus bằng huấn luyện viên thể lực Ismael Camenforte vào tháng 5 năm ngoái, Pintus được câu lạc bộ yêu cầu ở lại và chuyển sang vị trí giám đốc quản lý hiệu suất. Về cơ bản, chức danh này chỉ mang tính biểu tượng.

Với việc Real Madrid phải đối mặt với số lượng chấn thương cao dưới thời Alonso, Perez ngày càng muốn Pintus được trao một vai trò nổi bật hơn. Số lượng ca chấn thương của các cầu thủ đội một là một trong những lý do ban lãnh đạo đưa ra để sa thải Xabi Alonso.

Trong buổi tập đầu tiên của Alvaro Arbeloa, Pintus lại xuất hiện với vai trò người đứng đầu bộ phận thể lực. Chức danh giám đốc quản lý hiệu suất của ông cũng được thay đổi để bao gồm vai trò trưởng bộ phận thể lực.

HLV thể lực Pintus và HLV trưởng Arbeloa.

Đối với Perez, Pintus là một nhân vật rất quan trọng. Theo lời một nguồn tin từ Valdebebas trong những năm gần đây: “Florentino thực sự nghĩ rằng Pintus là chìa khóa để giành chức vô địch Champions League.”

Giờ đây, tầm quan trọng của ông ấy càng lớn hơn bao giờ hết. Real Madrid TV, kênh truyền hình chính thức của câu lạc bộ, thường xuyên gọi Madrid là “đội bóng của Arbeloa và Pintus”.

Real Madrid đang đứng thứ hai tại La Liga, chỉ kém Barcelona một điểm, và họ sẽ đối đầu với Benfica ở vòng play-off Champions League vào cuối tháng này. Nhưng trong những trận đấu gần đây trên sân nhà, những người hâm mộ đã la ó các cầu thủ chủ chốt và cả chủ tịch Perez.

Việc buổi tập đặc biệt với chiếc mặt nạ được lên lịch vào tuần này, câu lạc bộ gửi đi một thông điệp đến các khán giả rằng họ đang nỗ lực để đạt được những kết quả tốt.

Các cầu thủ nghĩ gì về chiếc mặt nạ?

Các cầu thủ Real Madrid không hề yêu thích việc đeo chiếc mặt nạ. Đó là một buổi tập luyện căng thẳng và đòi hỏi nền tảng thể lực cao, mặc dù các cầu thủ có thể thấy được lợi ích sau đó.

Pintus đã từng chia sẻ thẳng thắn với đội ngũ truyền thông của câu lạc bộ vào năm 2023. “Các cầu thủ không thích bài kiểm tra này lắm vì nó rất khắc nghiệt,” ông nói. “Một người trong số họ nói với tôi, ‘Antonio, ông đúng là đồ quỷ dữ!’ và bật cười.” Đó là tiền vệ Jude Bellingham, một trong những cầu thủ thân thiết nhất với huấn luyện viên thể lực. Các thủ môn là những người may mắn khi không phải thực hiện bài kiểm tra này.

Hôm thứ Tư, Trent Alexander-Arnold, người sắp trở lại sau chấn thương đùi, đã đăng tải phản ứng của mình về buổi tập đặc biệt với chiếc mặt nạ trên tài khoản Instagram. Hậu vệ người Anh sử dụng biểu tượng cảm xúc mặt cười kèm một cặp phổi.

(Theo The Athletic)