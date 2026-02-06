Lật tẩy chiêu trò tinh vi của VĐV ở Thế vận hội mùa đông, tiêm thuốc tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' để giành lợi thế

TPO - The Bild tố một số VĐV tiêm chất làm đầy vào bộ phận sinh dục để tăng kích cỡ tạm thời, từ đó gian lận ở bước may đo trang phục thi đấu.

Chiều 6/2, truyền thông châu Âu đưa tin về bê bối một số VĐV ở môn nhảy ski (trượt tuyết nhảy xa) bơm chất làm đầy để tăng kích thước tạm thời cho "cậu nhỏ". Với chiêu trò này, bộ phận sinh dục của VĐV to lên, khi may đo trang phục thi đấu sẽ ghi nhận kích cỡ lớn hơn thực tế.

Trong bộ môn nhảy ski, trang phục thi đấu càng rộng càng có lợi cho VĐV, giúp giảm lực cản không khí, tăng lực nâng và nhảy xa hơn.

The Guardian dẫn nghiên cứu từ tạp chí khoa học Frontiers, cho biết việc tăng 2cm vòng đo trang phục thi đấu có thể làm giảm lực cản khí động học khoảng 4%, tăng lực nâng lên khoảng 5%, tương đương nhảy xa hơn 5,8m. Với môn nhảy ski, đó là sự khác biệt rất lớn.

Vụ việc đã truyền tới tai Cơ quan chống Doping Thế giới (WADA). Theo Reuters, Tổng giám đốc WADA, ông Olivier Niggli cho biết đã nắm vụ việc. WADA đang xem xét về khả năng các VĐV liên quan có dính vào doping hoặc gian lận thể thao. Ông Niggli nhấn mạnh ngay lúc này chưa vội kết luận đâu là VĐV gian lận.

Chủ tịch WADA, ông Witold Banka, bất ngờ khi nhận thông tin. Ông nói: "Nhảy ski rất phổ biến ở quê hương tôi, Ba Lan. Tôi cam kết sẽ tìm hiểu chuyện này".

Năm ngoái, 2 VĐV của Na Uy là Marius Lindvik và Johann Andre Forfang bị phát hiện bí mật chỉnh sửa đường may trang phục thi đấu ở vùng háng. Kết quả là 2 VĐV bị cấm thi đấu 3 tháng.

Nhảy ski là một trong 16 bộ môn thi đấu ở Thế vận hội mùa đông. Hôm nay (6/2), Thế vận hội mùa đông 2026 chính thức khai mạc tại Milano, Italia. Giải đấu quy tụ hơn 3.500 VĐV từ 93 quốc gia.