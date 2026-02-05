Thống nhất tổ chức Giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên 2026

TPO - Sáng 5/2, Đoàn công tác của Báo Tiền Phong làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về phương án tổ chức Tiền Phong Marathon 2026. Tại đây, hai bên thống nhất tổ chức giải chạy ngay trong tháng 8 hoặc tháng 10 năm nay.

Về phía UBND tỉnh Điện Biên, có ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo sở ngành liên quan. Đoàn công tác Báo Tiền Phong do nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong làm trưởng đoàn; cùng dự có Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Trần Thị Thu Hà và các phòng ban chuyên môn.

Đoàn công tác Báo Tiền Phong do Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (người đứng phát biểu) dẫn đầu, làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về công tác phối hợp tổ chức Giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên 2026.

Không khí buổi làm việc diễn ra cởi mở, thẳng thắn, thể hiện sự quan tâm lớn của tỉnh Điện Biên đối với một sự kiện thể thao - du lịch mang tầm quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, Điện Biên mong muốn không chỉ đăng cai một giải chạy, mà còn kỳ vọng biến Tiền Phong Marathon thành “điểm hẹn thường niên”, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử, con người Điện Biên tới bạn bè trong và ngoài nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu ý kiến

Theo phương án dự kiến, Giải Tiền Phong Marathon Điện Biên 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 10/2026, quy tụ khoảng 5.000 – 7.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế. Với quy mô đó, số lượng người tập trung về Điện Biên trong khuôn khổ giải chạy dự kiến khoảng 14.000 - 15.000 người. Đây là con số lớn, đặt ra yêu cầu cao về công tác tổ chức, hậu cần, giao thông, y tế và truyền thông.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Trần Thị Thu Hà nêu các vấn đề trọng tâm thực hiện phối hợp tổ chức.

Trước buổi làm việc này, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tiến hành hai đợt khảo sát cung đường chạy. Các tuyến đường dự kiến đi qua nhiều điểm di tích lịch sử, danh thắng nổi bật của Điện Biên, vừa tạo trải nghiệm độc đáo cho vận động viên, vừa là “cung đường kể chuyện” về mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Tại cuộc họp, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi các vấn đề trọng tâm như: Phương án vận chuyển, lưu trú cho lượng lớn vận động viên và gia đình; lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết, mùa du lịch và hiệu quả truyền thông; phương án tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch song hành với giải.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đề xuất tỉnh Điện Biên cùng Báo Tiền Phong nghiên cứu tổ chức song hành các hoạt động văn hóa – lễ hội đặc sắc của địa phương trong khuôn khổ giải chạy. Bên cạnh đó, tỉnh cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng OCOP, đặc sản địa phương như gạo Điện Biên, mắc ca, cà phê, thổ cẩm… để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, mua sắm của vận động viên và du khách, qua đó tạo cú hích kích cầu du lịch, thương mại cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú khẳng định rõ quyết tâm của Điện Biên trong việc đồng hành với Báo Tiền Phong thực hiện giải chạy.

Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng cho hay, Điện Biên là "từ khoá" thiêng liêng của cả nước và cả thế giới nên sẽ rất thu hút các runner. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho giải cũng như các hoạt động bên lề phải chuẩn bị sớm để công bố cho runner biết trước khi họ quyết định đặt BIB. "Các hoạt động trải nghiệm như một đêm diễn văn hoá, các hội chợ với các đặc sản địa phương, hay một cuộc thi sắc đẹp... có thể là yếu tố để các runner quyết định đến với giải. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần chuẩn bị và công bố sớm", Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nêu.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú khẳng định rõ quyết tâm của Điện Biên trong việc đồng hành lâu dài với Báo Tiền Phong. “Điện Biên là nơi diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, là nơi linh thiêng, còn đây bao xương máu của cha anh. Ngoài ra, Điện Biên còn là vùng biên cương vững chắc của đất nước, là thánh địa của người Thái. Làm sao để các vận động viên thấy việc chạy trên mảnh đất Điện Biên là chạy trên mảnh đất linh thiêng, thấy tự hào trên mỗi bước chân", Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên nói. Ông Phú cũng rất đồng tình với mục tiêu của giải chạy là giúp tỉnh phát triển du lịch, giúp người dân địa phương tiêu thụ hàng hoá bản địa, làm sao để "người chạy, hàng hoá cũng phải chạy".

Ông Nguyễn Minh Phú giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với Báo Tiền Phong để chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, từ an ninh - trật tự, y tế, giao thông đến các hoạt động văn hoá, truyền thông, dịch vụ du lịch, sản phẩm OCOP...

Hai bên thống nhất sẽ nhanh chóng chuẩn bị để ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ có thể ban hành kế hoạch và chính thức công bố thông tin về giải chạy.