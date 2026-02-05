Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' đối diện nguy cơ bị tước quốc tịch Malaysia

Đặng Lai

TPO - Theo truyền thông Malaysia, nhà chức trách quốc gia này đang mở cuộc điều tra về vụ 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu”. Không loại trừ khả năng nhóm 7 cầu thủ sẽ bị tước quốc tịch.

malaysia-fifa-1-2204.jpg

Vấn đề về quốc tịch của 7 cầu thủ Malaysia đang trở thành tâm điểm chú ý. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi vụ kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ngày 26/2 tới, các phiên điều trần sẽ được tổ chức. Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ có cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình với CAS.

Trong khi chờ đợi, giới quan sát Malaysia tỏ ra lo lắng về viễn cảnh nhóm 7 cầu thủ của đội tuyển không thể lật ngược thế cờ. Nik Erman Nik Roseli, một trong những luật sư hàng đầu Malaysia, đã bày tỏ quan điểm này. Thậm chí ông còn đề xuất thu hồi hộ chiếu của nhóm cầu thủ liên quan.

"Liệu ​​Malaysia thực hiện hành động hủy hộ chiếu (của nhóm 7 cầu thủ) không?", ông nói. "Đó cũng là một vụ án hình sự. Giới chức trách hoàn toàn có thể truy tố các cá nhân liên quan vì làm giả giấy tờ. Cho đến nay, vụ bê bối này dường như chỉ được bàn luận từ khía cạnh thể thao. Điều đó thật đáng buồn".

Sở dĩ ông Nik Erman Nik Roseli nhắc đến khả năng hủy hộ chiếu là phía Malaysia đang tiến hành điều tra độc lập Liên đoàn bóng đá nước nhà cũng như Cục Đăng ký Quốc gia, những cơ quan liên quan đến việc trao quốc tịch cho Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

malaysia.jpg

Theo tờ Sinar Harian, ông Seri Saifuddin Nasution Ismail, bộ trưởng bộ Nội vụ Malaysia, đang hoàn tất hồ sơ điều tra. Không loại trừ khả năng nếu bị kết luận sai phạm, các quan chức LĐBĐ Malaysia sẽ phải chịu án hình sự (tách biệt với hình phạt từ FIFA), đồng thời các cầu thủ nhập tịch lậu sẽ bị hủy bỏ quốc tịch Malaysia. Đây là điều Timor Leste từng làm.

Nền bóng đá này nhập tịch hàng loạt cầu thủ Brazil để thi đấu vòng loại World Cup trong giai đoạn 2011-2015. Sau đó, FIFA điều tra rằng các cầu thủ Timor Leste đã sử dụng giấy tờ giả, tương tự như việc Malaysia thu nạp những Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel để khoác áo đội tuyển quốc gia.

Án phạt dành cho Timor Leste là cấm thi đấu quốc tế. Trong khi quốc gia này cũng hủy bỏ hộ chiếu của các cầu thủ nhập tịch trái phép. Các quan chức Malaysia đang kêu gọi cách xử lý tương tự với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Bầy hổ.

Đặng Lai
