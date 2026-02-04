Nhận định bóng đá Man City vs Newcastle, 03h00 ngày 5/2: Ngai vàng sụp đổ

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Newcastle, bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh, lúc 03h00 ngày 5/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nhà đương kim vô địch Newcastle đối mặt nguy cơ sớm rời ngai vàng khi hành quân tới Etihad, nơi họ chỉ thắng một lần trong hơn hai thập kỷ qua.

Nhận định trước trận đấu

Man City đang nắm lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh với Newcastle, sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân St James’ Park ở trận lượt đi cách đây ba tuần. Hai pha lập công của Antoine Semenyo và Rayan Cherki giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tiến sát cánh cửa vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh lần thứ 23 dưới triều đại chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Thống kê đang đứng về phía Man City. Trong sáu lần gần nhất thắng lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn, “The Citizens” chỉ một lần duy nhất không thể giành vé vào chung kết, đó là mùa giải 2009/10 khi để thua MU. Hiện tại, Man City cũng đang hướng tới danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh đầu tiên kể từ mùa 2020/21, qua đó có 8 lần vô địch, chỉ xếp sau Liverpool (10 lần).

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Man City không thực sự ổn định. Kể từ trận thắng Newcastle ở lượt đi, đoàn quân của Guardiola chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trên mọi đấu trường. Đáng chú ý nhất là trận hòa 2-2 trước Tottenham cuối tuần qua, khi Man City lần đầu tiên kể từ tháng 4/2018 không thể giành chiến thắng dù dẫn trước đối thủ từ hai bàn trở lên trong hiệp một.

Vấn đề lớn của Man City lúc này nằm ở hiệp hai. Tại Premier League mùa này, họ ghi sáu bàn trong hiệp một mà không để lọt lưới, nhưng lại thủng lưới sáu lần trong hiệp hai mà không ghi thêm bàn nào. Màn “đánh rơi chiến thắng” trước Tottenham tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất là trong bối cảnh Man City đang bị Arsenal bỏ xa sáu điểm khi mùa giải còn 14 vòng đấu.

Dẫu vậy, Etihad vẫn là điểm tựa vững chắc với Man City. Họ đã thắng 14 trong 18 trận sân nhà mùa này trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 2). Đặc biệt, Man City toàn thắng 11 lần gần nhất tiếp đón Newcastle trên sân nhà, ghi tới 37 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, trong đó có chiến thắng đậm 4-0 tại Premier League hồi tháng 2/2025.

Về phía Newcastle, hành trình bảo vệ ngôi vương Cúp Liên đoàn Anh khởi đầu đầy hứa hẹn với các chiến thắng trước Bradford, Tottenham và Fulham. Tuy nhiên, chuỗi 10 trận toàn thắng tại giải đấu này của “Chích chòe” đã bị chặn đứng bởi chính Man City ở lượt đi bán kết.

HLV Eddie Howe thừa nhận bàn thua ở phút 98 là “đòn giáng mạnh vào tinh thần”, nhưng khẳng định đó “chưa phải là dấu chấm hết”. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh Newcastle vẫn còn nguyên khát vọng, với mục tiêu trở thành đội thứ hai trong lịch sử lật ngược thế thua từ hai bàn trở lên sau lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh, sau Aston Villa mùa 1993/94.

Dẫu vậy, thực tế đang chống lại Newcastle. Họ đã thua 17 trong 18 lần gần nhất làm khách trước Man City và chỉ có duy nhất một chiến thắng tại Etihad trong suốt 22 năm qua, đó là trận thắng 2-0 ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh tháng 10/2014.

Phong độ sân khách của Newcastle mùa này cũng rất đáng lo ngại, khi họ chỉ thắng 3 trong 16 trận xa nhà trên mọi đấu trường (hòa 5, thua 8). Mới nhất, Newcastle để thua 1-4 trước Liverpool tại Premier League, rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH và kém top 5 tới 6 điểm.

Dẫu vậy, Newcastle vẫn có cơ sở để nuôi hy vọng. Họ từng hai lần loại Man City tại Cúp Liên đoàn Anh (2014 và 2023), đồng thời đánh bại đoàn quân của Guardiola 2-1 ở Premier League hồi tháng 11. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Newcastle sẽ lần đầu tiên kể từ mùa 1983/84 đánh bại Man City hai lần trong cùng một mùa giải, một thử thách cực lớn, nhưng không hoàn toàn bất khả thi.

Thông tin lực lượng

Trung vệ Ruben Dias đã trở lại tập luyện cùng đội một Man City trong tuần này sau thời gian điều trị chấn thương gân khoeo, song nhiều khả năng chưa được HLV Pep Guardiola mạo hiểm sử dụng ở cuộc tiếp đón Newcastle. Trong khi đó, danh sách chấn thương của đội chủ sân Etihad vẫn còn khá dài, với Jeremy Doku, Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic và Savinho tiếp tục phải ngồi ngoài.

Tân binh Marc Guehi chưa đủ điều kiện ra sân do chỉ gia nhập Man City sau trận bán kết lượt đi, vì vậy HLV Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ lựa chọn một trong hai phương án Max Alleyne hoặc Nathan Aké đá cặp trung vệ cùng Abdukodir Khusanov. Ở vị trí thủ môn, James Trafford được dự đoán sẽ trở lại đội hình xuất phát, thay cho Gianluigi Donnarumma.

Phil Foden, cầu thủ đang có dấu hiệu sa sút phong độ, kỳ vọng sẽ tìm lại vị trí trong đội hình chính sau khi bị loại ở trận gặp Tottenham. Tuy nhiên, nhiều khả năng Guardiola vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào đội trưởng Bernardo Silva và Rayan Cherki ở vai trò tổ chức tấn công. Cherki được cho là đã sẵn sàng thi đấu sau chấn thương nhẹ và đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn trong bốn trận liên tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh kể từ Yaya Touré (giai đoạn 2013/14).

Trên hàng công, Antoine Semenyo, người đã ghi bàn cho Man City ở trận hòa Tottenham cuối tuần qua cũng như ở lượt đi gặp Newcastle, nhiều khả năng tiếp tục được bố trí đá cao nhất bên cạnh Erling Haaland. Dù vậy, Omar Marmoush, chân sút từng lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Newcastle tại Premier League mùa trước, vẫn đang tạo ra sức ép không nhỏ trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Ở chiều ngược lại, Newcastle chịu tổn thất đáng kể về lực lượng khi tiền vệ trụ cột Bruno Guimaraes không kịp bình phục chấn thương cổ chân. Lewis Miley cũng nhiều khả năng vắng mặt, cùng với Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schär và Emil Krafth tiếp tục nằm trong danh sách điều trị. Điểm tích cực với “Chích chòe” là trung vệ Sven Botman đã sẵn sàng trở lại thi đấu.

Trong bối cảnh tuyến giữa sứt mẻ, HLV Eddie Howe có thể đặt niềm tin vào bộ ba Sandro Tonali, Jacob Ramsey và Joe Willock. Đáng chú ý, Willock là cầu thủ từng để thua Man City nhiều nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, với tổng cộng 8 thất bại.

Trên hàng công, việc không sử dụng một trung phong thực thụ ở trận gặp Liverpool khi bố trí Anthony Gordon, Harvey Barnes và Anthony Elanga đá cao nhất không mang lại hiệu quả. Ở cuộc tái đấu Man City, HLV Howe nhiều khả năng sẽ điều chỉnh nhân sự khi cân nhắc trao cơ hội trở lại cho Nick Woltemade hoặc Yoane Wissa.