Nhận định Công an Hà Nội vs Tampines, 19h30 ngày 4/2: Xoay vòng lực lượng

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Tampines Rovers, Cúp C1 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi các giải đấu quốc nội trở lại, CLB CAHN sẽ thực sự phải chạy marathon với chuỗi trận xen kẽ giữa các đấu trường. Nó khiến đội bóng này chắc chắn phải cân nhắc xoay tua lực lượng sao cho hợp lý nhất và đạt kết quả tốt nhất.

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Tampines Rovers

Trận gặp Tampines Rovers hôm nay là cơ hội như thế. Khá thú vị là CAHN với Tampines Rovers sẽ đối đầu với nhau 3 trận liền trong vòng 2 tuần. Cả 2 sẽ gặp nhau 2 trận lượt đi và về ở vòng loại trực tiếp Cúp C2 châu Á và trận đấu vào tối nay là màn so tài ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Khác với 2 trận đấu trước mắt, cuộc gặp gỡ vào chiều tối nay chỉ có ý nghĩa danh dự đối với CAHN. Họ đã bị loại trong trận trước sau khi thua dễ dàng trên sân Selangor. Kết quả 0-2 khiến đại diện Việt Nam chỉ có được 4 điểm trong khi chỉ còn 1 lượt trận phía trước. Ngay cả có bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Pathum United thì CAHN cũng không thể đi tiếp do kém về đối đầu.

Trong khi đó, đại diện Singapore vẫn còn hy vọng. Họ đang kém Pathum 1 điểm. Nếu thắng CAHN và Pathum thua, Tampines sẽ tiến vào vòng trong. Đây sẽ là điều cốt lõi, có thể đem tới khác biệt ở trận đấu tối nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Tampines Rovers

Khi đã không còn mục tiêu chiến đấu ở Shopee Cup, CAHN có thể tung ra đội hình không phải là tốt nhất. Chính huấn luyện viên Mano Polking trước trận đã xác nhận điều này. “Chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức cho trận đấu. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ khác, những người đã tập luyện rất chăm chỉ, có cơ hội đá chính và thể hiện năng lực", ông nói.

Phong độ của cả 2 nhìn chung không mấy ấn tượng. 10 trận gần nhất, CAHN chứng kiến những trận thắng thua xen kẽ. Gần như hễ sau một chiến thắng là họ lại thất bại. Ví dụ như ngay sau khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, CAHN lại trắng tay trên sân Selangor. Và ngay sau đó họ đã trở lại với chiến thắng quan trọng ở cuộc đua vô địch LPBank V.League 1 trước Ninh Bình.

Điều tương tự cũng đang diễn ra trước đại diện Singapore. 6 trận gần nhất, họ thắng 3 và thua 3. Các chiến thắng của Tampines Rovers đều diễn ra trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều. Trong khi gặp các đối thủ đồng cân đồng lạng hay mạnh hơn thì họ lại thất bại.

Xét tổng thể, thực lực của Tampines Rovers thấp hơn CAHN. Họ không phải là thế lực số 1 Singapore chứ chưa nói gì đến việc vươn tầm ra khu vực Đông Nam Á. Đội hình của Tampines Rovers gồm các cầu thủ nội địa kết hợp với lực lượng đánh thuê đến từ Nhật Bản.

Không có bất cứ đặc biệt nào về lối chơi của đội bóng này ngoài việc họ thường xuyên thua ở các trận đấu với đối thủ lớn. Nếu thể hiện tốt được 100% năng lực, ra cầu thủ dự bị của CAHN vẫn có thể bỏ túi 3 điểm vào tối nay.