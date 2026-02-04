Giới chủ Saudi Arabia lệnh cho Ronaldo phải chấm dứt đình công, xỏ giày ra sân ngay lập tức

TPO - Trong diễn biến mới nhất, các quan chức cấp cao của bóng đá Saudi Arabia cảm thấy sốc khi Cristiano Ronaldo bất mãn và gây ra vụ đình công ồn ào, sau đó yêu cầu siêu sao người Bồ Đào Nha phải thi đấu trở lại sớm.

Theo tin từ Sky Sports, các quan chức cấp cao ở Saudi Arabia vô cùng ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo cảm thấy bất mãn với cách vận hành của Saudi Pro League. Dưới góc độ của những ông chủ giàu có tại Vương quốc Trung Đông, siêu sao người Bồ Đào Nha không có lý do để không vui khi bỏ túi 685.000 USD mỗi ngày, đồng thời vẫn nhận được sự hậu thuẫn hoàn toàn từ họ.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo được tham gia vào mọi hoạt động của CLB và xây dựng đội ngũ của riêng mình, từ việc chỉ định ban điều hành đến mua sắm cầu thủ yêu thích. Vậy nên những người Saudi Arabia hoàn toàn không hiểu nổi tại sao anh lại bất mãn đến mức tẩy chay trận đấu với Al Riyadh.

Các quan chức Saudi Pro League tin rằng giải đấu của họ là một cuộc cạnh tranh công bằng và cuộc đua vô địch dành cho tất cả các đội tham dự, bao gồm Al Nassr. Mặc dù Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đang sở hữu Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad nhưng ngân sách được phân bổ đều mà không có bất kỳ sự ưu ái nào. Ngoài ra, các quy định về tài chính và nguồn tài trợ cho giải đấu thông qua Trung tâm Tuyển chọn Cầu thủ Xuất sắc được thiết kế để duy trì tính liêm chính, đảm bảo giải đấu và các CLB hoạt động bền vững và có tính cạnh tranh.

Hiện Saudi Pro League cũng cởi mở trong việc chào đón các nhà đầu tư, và những CLB thuộc giải đấu có thể nhận thêm nguồn tài chính khác, không phụ thuộc hoàn toàn vào PIF. Do đó, việc Al Ittihad mua Karim Benzema xuất phát từ dòng tiền mới được đổ vào bởi Hoàng tử tỷ phú Alwaleed bin Talal trong vai trò nhà đầu tư cá nhân.

Và chuyện đội bóng của Ronaldo chỉ bổ sung bản hợp đồng duy nhất, tiền vệ trẻ người Iraq Hayder Abdulkareem, trong tháng 1 chỉ vì họ đã chi gần 140 triệu USD vào đầu mùa. Al Nassr được quyền mua sắm nhiều hơn nếu kêu gọi được nhà đầu tư tương tự Al Ittihad đã làm.

Sau tất cả, những ông chủ Saudi Arabia cho rằng sự nổi loạn của Ronaldo là hoàn toàn vô lý. Họ yêu cầu siêu sao sắp bước sang tuổi 42 phải ra sân ngay trận kế tiếp, là cuộc tiếp đón Al Ittihad trên sân nhà của Al Nassr vào ngày 7/2 tới. Hiện mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Ronaldo, xem liệu anh có ra sân hay không? Nếu tiếp tục giữ thái độ cứng rắn, cầu thủ người Bồ Đào Nha có một lựa chọn tự giải phóng hợp đồng nếu bỏ ra 59 triệu USD bồi thường.