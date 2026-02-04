Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Giành chiến thắng, HLV futsal Indonesia cảm thấy... buồn vì màn trình diễn trước futsal Việt Nam

Thanh Hải
TPO - Thay vì những lời ca ngợi, HLV Hector Souto của ĐT futsal Indonesia bày tỏ sự không hài lòng với các học trò về màn trình diễn ở trận tứ kết trước futsal Việt Nam.

1000043614.jpg

"Thành thật mà nói, tôi không thể vui nổi", ông nói, "Chính xác là tôi rất không hài lòng và cảm thấy buồn về những gì các cầu thủ của tôi thể hiện. Tôi nghĩ Futsal Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Futsal Indonesia chỉ nhỉnh hơn ở những tình huống cố định, và đây không phải là kiểu trận đấu mà chúng tôi muốn thấy ở các cầu thủ.

Theo HLV Hector Souto, các cầu thủ futsal Indonesia "chỉ cố gắng giữ bóng chứ không phải chơi bóng".

"Ngay từ đầu họ đã chơi rất trực diện và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp với ala và chỉ ghi bàn từ tình huống cố định", HLV người Tây Ban Nha phân tích, đồng thời thừa nhận futsal Indonesia đã phải chịu áp lực rất lớn trong những phút cuối trận đấu khi Futsal Việt Nam chuyển sang chơi power play và gây sức ép lên thủ môn Ahmad Habiebie. Tuy nhiên đội chủ nhà đã đứng vững và kết quả 3-2 đủ để họ tiến vào bán kết.

Vì năm nay không có Giải vô địch Futsal thế giới nên VCK futsal châu Á 2026 không đóng vai trò vòng loại. Việc lần đầu tiến vào bán kết không giúp Futsal Indonesia có vé tới Futsal World Cup. Họ cần tập trung cho trận bán kết gặp Nhật Bản vào tối 5/2.

Với HLV Souto, ông đang mong đợi làm nên kỳ tích nữa với futsal Indonesia, sau lần đầu tiên đăng quang ở SEA Games 33, chấm dứt sự thống trị của Thái Lan, và chức vô địch Futsal AFF Cup 2024.

Thanh Hải
