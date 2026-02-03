Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội tuyển futsal Việt Nam đón tin vui trước quyết đấu Indonesia

Tiểu Phùng
TPO - HLV Diego Giustozzi sẽ đón sự trở lại của Thịnh Phát sau chấn thương ở trận tứ kết giải Vô địch futsal châu Á 2026 của đội tuyển futsal Việt Nam với Indonesia diễn ra hôm nay 3/2.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-174752.png
Futsal Việt Nam sẽ đối đầu phép thử nặng ở tứ kết khi gặp chủ nhà Indonesia

"Thịnh Phát đã tập luyện trở lại từ hôm qua, theo đánh giá của bác sĩ cậu ấy có thể ra sân. Tuy nhiên, quyết định sử dụng Thịnh Phát hay không sẽ tuỳ thuộc HLV Giustozzi cũng như diễn biến trận đấu"-một thành viên BHL đội tuyển futsal Việt Nam chia sẻ với Tiền Phong.

Ở trận đấu trước đó với Thái Lan, Thịnh Phát chấn thương không thi đấu. Đội tuyển futsal Việt Nam đã thua 0-1 đối thủ, mất ngôi đầu bảng B. Kết quả đưa thầy trò ông Giustozzi gặp chủ nhà Indonesia ở trận tứ kết.

Bên cạnh Thịnh Phát, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đón sự trở lại của Dương Ngọc Linh sau án "treo giò" 1 trận. HLV Diego Giustozzi sẽ có thêm phương án trước Indonesia. Đây là đối thủ được xác định là đối thủ cực mạnh với đội tuyển futsal Việt Nam. Ngoài lợi thế chủ nhà, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, chơi giàu kỷ luật và mạnh mẽ.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h tối nay 3/2.

Tiểu Phùng
