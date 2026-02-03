Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Đình Bắc sẽ trở thành đại sứ thương hiệu Sacombank

P.V

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank dự kiến sẽ công bố việc lựa chọn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành đại sứ thương hiệu trong giai đoạn 2026–2028. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược đồng hành của Sacombank với thể thao, đặc biệt là bóng đá Việt Nam, lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm lớn của xã hội và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới giới trẻ.

af890605-8220-4b37-8d78-a42159a60eb2.jpg

Theo định hướng của Sacombank, việc lựa chọn Nguyễn Đình Bắc làm đại sứ thương hiệu không chỉ xuất phát từ các yếu tố chuyên môn hay thành tích thi đấu, mà còn từ sự tương đồng trong triết lý phát triển. Đình Bắc đại diện cho một thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, có nền tảng vững chắc, không ngừng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp. Đây cũng là tinh thần mà Sacombank theo đuổi trong suốt hành trình phát triển, kiên định với con đường đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị bền vững cho khách hàng cũng như cộng đồng.

Trong vai trò đại sứ thương hiệu dự kiến giai đoạn 2026–2028, Nguyễn Đình Bắc sẽ đồng hành cùng Sacombank trong nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình cộng đồng và những sáng kiến hướng tới giới trẻ. Hình ảnh của tiền đạo trẻ này được kỳ vọng sẽ góp phần truyền tải thông điệp về một thế hệ mới tự tin, bản lĩnh, sống có mục tiêu và sẵn sàng nỗ lực để đạt được thành công bằng chính năng lực của mình.

Đáng chú ý, sự hợp tác giữa Sacombank và Nguyễn Đình Bắc được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí chữ S mà ngân hàng đã định hình trong các hoạt động thương hiệu và đồng hành thể thao. Bộ tiêu chí này nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, sự chuyên nghiệp, tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn xa và trách nhiệm với cộng đồng. Những giá trị đó không chỉ được thể hiện trên sân cỏ, mà còn được kỳ vọng lan tỏa tích cực vào đời sống xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Việc Nguyễn Đình Bắc dự kiến trở thành đại sứ thương hiệu Sacombank cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trong mối quan hệ giữa thể thao và tài chính, khi các tổ chức tài chính lớn tìm kiếm những hình mẫu trẻ trung, tích cực và giàu cảm hứng để kết nối sâu hơn với công chúng. Với nền tảng chuyên môn, hình ảnh tích cực và định hướng phát triển dài hạn, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa Sacombank và cộng đồng người hâm mộ bóng đá trong giai đoạn tới, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tích cực mà ngân hàng theo đuổi.

P.V
#Nguyễn Đình Bắc #Sacombank

