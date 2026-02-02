Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VFF gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 2/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi trên cương vị Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục đặt niềm tin vào chuyên gia người Nhật Bản trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

1-9501.jpg

Ông Koshida Takeshi đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật VFF từ ngày 1/6/2023. Ông là ứng viên do Ban chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giới thiệu, sở hữu bằng huấn luyện viên Pro và hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, quản lý kỹ thuật ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đào tạo trẻ.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông từng được LĐBĐ Nhật Bản tín nhiệm mời tham gia đào tạo huấn luyện viên quốc gia, trực tiếp giảng dạy các khóa C, B và A.

Trong gần ba năm làm việc tại Việt Nam, ông Koshida Takeshi đã để lại dấu ấn rõ nét trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ông tham gia giảng dạy nhiều khóa huấn luyện viên, hội thảo chuyên môn do VFF tổ chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn và ban huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia trong việc định hướng, xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ. Trọng tâm được đặt vào chuẩn hóa quy trình huấn luyện, nâng cao năng lực đội ngũ huấn luyện viên trẻ, giám đốc kỹ thuật tại các CLB và trung tâm đào tạo.

2-3829.jpg

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Koshida Takeshi cho biết: "Kể từ khi làm việc với VFF từ tháng 6/2023 đến nay, tôi đã tham gia đào tạo nhiều khóa học với khoảng 300 học viên. Tôi cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện để tôi hoàn thành công việc. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của các cộng sự đến từ Nhật Bản, tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Việc gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi cho thấy định hướng nhất quán của VFF trong chiến lược phát triển bền vững, lấy công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Trọng Đạt
#VFF #Koshida Takeshi #bóng đá Việt Nam #giám đốc kỹ thuật #đào tạo bóng đá #phát triển bóng đá #chuyên gia Nhật

Xem thêm

Cùng chuyên mục