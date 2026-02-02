Carlos Alcaraz: Những điều ít biết về vị vua mới của thế giới tennis

TPO - Chiến thắng tại Australian Open 2026 đưa Carlos Alcaraz lên đỉnh cao thế giới. Ở tuổi 22, anh trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ Grand Slam sự nghiệp. Trên hành trình ấy, gia đình luôn là điểm tựa thầm lặng, giúp Alcaraz giữ được sự cân bằng giữa vinh quang và đời sống bình dị.

Carlos Alcaraz vừa viết lại lịch sử quần vợt thế giới khi đánh bại Novak Djokovic sau 4 set trong trận chung kết Australian Open 2026 tại Melbourne. Chiến thắng này đưa Alcaraz bước vào ngôi đền huyền thoại theo cách chưa từng có tiền lệ. Ở tuổi 22, tay vợt người Tây Ban Nha trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ Grand Slam sự nghiệp, gồm Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open.

So với những tượng đài vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện đại, Alcaraz thậm chí còn vượt trội về tốc độ chinh phục đỉnh cao. Novak Djokovic phải đến năm 29 tuổi mới hoàn tất Grand Slam sự nghiệp, Roger Federer là 27 tuổi, còn Rafael Nadal, người trẻ nhất trong Big 3, cũng phải chờ đến năm 24 tuổi. Alcaraz đã làm được điều đó sớm hơn tất cả.

Kể từ danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại US Open 2022, nơi Alcaraz trở thành nhà vô địch trẻ nhất của Kỷ nguyên Mở, anh vẫn không ngừng mở rộng bảng vàng thành tích. Australian Open 2026 là major thứ 7, đồng thời giúp anh cán mốc 25 danh hiệu đơn trong sự nghiệp, một con số đáng nể với một tay vợt mới 22 tuổi.

Thế nhưng, phía sau những chiến thắng vang dội và các cột mốc lịch sử ấy là một nền tảng bền vững ít khi xuất hiện trên bảng điểm: gia đình. Dù thi đấu một mình trên sân, Alcaraz chưa bao giờ đơn độc trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống thể thao, gắn bó chặt chẽ, luôn hiện diện trên khán đài và trong từng chặng đường của tour đấu.

Cựu số 1 thế giới Juan Carlos Ferrero, HLV đã đồng hành cùng Alcaraz từ những ngày đầu, từng chia sẻ với Vogue năm 2023 rằng gia đình của Carlos “đóng một vai trò vô cùng quan trọng” trong việc giúp anh giữ được sự cân bằng, khiêm nhường giữa thế giới quần vợt đầy áp lực.

Carlos Alcaraz nâng cúp cùng bố mẹ sau khi đăng quang tại Rome Masters 2025.

Cha từng là tay vợt chuyên nghiệp

Carlos Alcaraz sinh ngày 5/5/2003, lớn lên tại thị trấn nhỏ El Palmar, vùng Murcia (Tây Ban Nha), trong một gia đình mà thể thao, đặc biệt là quần vợt, đã trở thành một phần của đời sống từ rất sớm. Bố mẹ của Alcaraz, ông Carlos Alcaraz Gonzalez và bà Virginia Garfia Escandon là những người đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành nên nhà vô địch Grand Slam trẻ nhất lịch sử.

Chia sẻ với Vogue vào tháng 2/2023, Alcaraz từng khẳng định anh sinh ra “với chất tennis trong máu”. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với The New York Times vào tháng 9/2021, Alcaraz đã nhấn mạnh truyền thống thể thao của gia đình: “Trong gia đình tôi, thể thao đều ngấm vào máu. Tất cả chúng tôi đều chơi thể thao từ khi còn rất nhỏ".

Carlos Alcaraz chia vui cùng bố sau chức vô địch Cinch Championships 2023.

Theo The New York Times, ông Carlos Alcaraz Gonzalez từng là một tay vợt trẻ triển vọng tại Tây Ban Nha. Năm 1990, ông từng xuất hiện trên bảng xếp hạng ATP với vị trí 963 thế giới.

Tuy nhiên, khác với hành trình đang rộng mở của Carlos Alcaraz, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của người cha sớm phải khép lại. Không đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi con đường quần vợt đỉnh cao trong thời gian dài, ông Alcaraz González buộc phải dừng lại, chuyển sang vai trò khác để nuôi sống gia đình.

Ông nội xây dựng CLB tennis địa phương

Khoảng bốn thập kỷ trước, ông nội của Alcaraz, cũng tên là Carlos, đã xây dựng tổ hợp thể thao quần vợt và bể bơi tại thị trấn El Palmar (Tây Ban Nha). Dù xây dựng sân cứng rẻ hơn nhưng ông vẫn quyết định làm sân đất nện. Lựa chọn táo bạo ấy nhanh chóng tạo nên dấu ấn riêng, giúp CLB nổi tiếng là nơi sở hữu những sân đất nện chất lượng hàng đầu trong khu vực.

Sau khi buộc phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vì lý do tài chính, ông Carlos Alcaraz González tiếp quản vai trò giám đốc CLB, biến nơi đây không chỉ thành trung tâm thể thao địa phương, mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng giấc mơ quần vợt của con trai mình.

Bốn anh em Sergio, Alcaraz, Àlvaro và Jaime năm 2024.

Carlos Alcaraz lần đầu cầm vợt khi mới 4 tuổi, và những buổi tập đầu tiên của anh diễn ra ngay trên chính những sân đất nện ấy. “Tôi yêu tennis ngay từ những ngày đầu tiên", Alcaraz chia sẻ với Sports Illustrated vào tháng 9/2022. “Bố tôi là người đưa cho tôi cây vợt đầu tiên. Ngay lần đầu cầm vợt, tôi đã phải lòng môn thể thao này".

Một trong những HLV đầu tiên của Alcaraz, Kiko Navarro, đã sớm nhận ra tài năng đặc biệt của cậu bé tại CLB El Palmar. “Cậu ấy bắt đầu chơi cùng bố mình, rồi một ngày bố cậu ấy nhờ tôi xem thử. Đứa trẻ này, lúc bốn, năm tuổi, đã thật sự phi thường". Navarro kể với The Guardian vào tháng 5/2023. “Tôi biết từ rất sớm rằng cậu bé này là một tài năng hiếm có".

Người mẹ giữ lửa gia đình

Theo Vogue, mẹ của Carlos Alcaraz, bà Virginia Garfia Escandon, từng làm việc tại IKEA, tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm, bà gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc bốn cậu con trai, đặc biệt trong giai đoạn chồng bận rộn với công việc huấn luyện và điều hành CLB.

Trên hành trình chuyên nghiệp của Alcaraz, bà cũng là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, thường xuyên có mặt trên khán đài ở những giải đấu quan trọng. Với tay vợt người Tây Ban Nha, sự hiện diện của mẹ không chỉ là sự ủng hộ, mà còn là cảm giác “được trở về nhà” giữa áp lực khốc liệt của tour đấu.

Mẹ của Alcaraz trên khán đài Wimbledon 2023.

Sau chức vô địch Madrid Open 2023, Alcaraz đã khiến người hâm mộ xúc động khi viết dòng chữ “Por ti, Mama” (Vì mẹ) lên ống kính máy quay. Giải thích ngay trên sân về thông điệp đặc biệt đó, Alcaraz cho biết chiến thắng tại Madrid diễn ra đúng vào "Ngày của Mẹ" tại Tây Ban Nha.

“Tôi không kịp mua quà cho mẹ, nên hy vọng mẹ sẽ thích những lời này,” Alcaraz chia sẻ. “Tôi sẽ ôm mẹ thật chặt sau đó… Mẹ luôn ủng hộ tôi ở nhà. Với tôi, thật tuyệt vời khi thấy mẹ ở đây và tận hưởng khoảnh khắc này", Alcaraz nói.

Bốn anh em trai đều chơi tennis

Carlos Alcaraz là con trai thứ hai trong gia đình có bốn anh em trai. Ba anh em của Alcaraz là Álvaro, Sergio và Jaime cũng đều chơi tennis. Trong đó, người anh cả Álvaro đóng vai trò đặc biệt.

Álvaro từng là tay vợt trẻ được xếp hạng quốc gia, hiện là đối thủ đánh tập của Carlos. Họ lớn lên cùng nhau, từng ngủ chung giường, và đến nay đôi khi vẫn ở chung phòng khách sạn khi đi tour.

Alcaraz từng nói: “Có anh ở bên mỗi ngày giúp tôi trở thành một con người tốt hơn, chứ không chỉ là một tay vợt tốt hơn".

Carlos Alcaraz bên bố mẹ và anh trai sau khi đăng quang Roland Garros 2024.

Trong khi đó, Jaime (14 tuổi) đang dần khẳng định tên tuổi trên hệ thống tennis trẻ, với chiến thắng tại một chặng của Rafa Nadal Tour vào tháng 7/2023 ở lứa tuổi U12, giải đấu mà chính Alcaraz từng giành cúp.

Sergio (16 tuổi) thì thiên về bóng đá hơn và đã thi đấu cho đội trẻ của Real Murcia kể từ năm 2024. Tuy nhiên, Sergio vẫn chơi tennis mang tính giải trí và và thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho anh trai tại các giải đấu lớn.

“Tôi yêu tennis, nhưng tôi còn yêu việc được làm anh trai của các em mình hơn", Alcaraz nhấn mạnh vai trò làm anh với The Times năm 2024. “Với tôi, trở thành hình mẫu cho các em, không phải với tư cách một tay vợt, mà là một con người. Đó mới là điều quan trọng nhất: giúp các em học được những giá trị thực sự trong cuộc sống".

Carlos Alcaraz và anh trai ăn mừng Cúp vô địch US Open 2025.

Gia đình xuất hiện trong loạt phim tài liệu Netflix

Trong loạt phim tài liệu “Carlos Alcaraz: My Way” ra mắt trên Netflix tháng 4/2025, người xem không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống đời thường của một siêu sao quần vợt. Khi đó, Alcaraz vẫn sống cùng bố mẹ, ngủ trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ, bên cạnh là góc trưng bày đầy ắp cúp vô địch.

Máy quay đã ghi lại nhiều khoảnh khắc ấm áp của gia đình, thưởng thức bữa ăn do chính tay mẹ anh nấu. “Không có món ăn nào trên thế giới ngon bằng đồ ăn của mẹ tôi. Điều đó thì chắc chắn rồi”, Alcaraz nói với giọng trìu mến.

Gia đình hạnh phúc của Carlos Alcaraz.

Trong cuộc trò chuyện với The Times, Alcaraz cũng ca ngợi tài nấu nướng của mẹ: “Mẹ tôi nấu ăn rất tuyệt. Paella (món cơm thập cẩm đặc trưng của Tây Ban Nha) cực kỳ ngon. Các món Tây Ban Nha vùng Andalusia nữa, món tôi thích nhất là súp và các món thịt hầm. Đó cũng là một lý do khiến tôi luôn muốn được ở nhà”.

Sau chức vô địch Wimbledon 2023, khi được hỏi về cách ăn mừng chiến thắng, Alcaraz đưa ra một câu trả lời giản dị: "Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn trở về nhà và ở bên gia đình, được ở cạnh họ và cùng ăn cơm. Tôi nhớ điều đó. Tôi nhớ những thói quen giản dị ấy: sống trong ngôi làng của mình, ở bên bạn bè, ở nhà; không làm gì nhiều cả. Chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở cạnh họ và cùng nhau cười đùa".