Thể thao

Google News

Ronaldo lại 'nổi loạn' ở CLB, làng bóng đá Saudi Arabia dậy sóng

Hương Ly
TPO - Cristiano Ronaldo từ chối ra sân cho Al Nassr ở trận đối đầu Al Riyadh đêm nay. Động thái của siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là để phản đối ban lãnh đạo.

chatgpt-image-10-38-23-2-thg-2-2026.png
Vụ việc của Ronaldo làm dậy sóng làng bóng đá.

Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Ronaldo vắng mặt ở trận đấu tới không liên quan tới vấn đề sức khỏe hay bận lịch công việc riêng. CR7 đình công để phản đối ban lãnh đạo Al Nassr vì lý do không mạnh tay chiêu mộ cầu thủ để cạnh tranh chức vô địch ở giải quốc nội.

Theo trang A Bola của Saudi Arabia, vấn đề sâu xa khiến Ronaldo đình công là việc anh không hài lòng với cách quản lý của PIF (Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia) với Al Nassr. Trong khi đó, PIF lại dành nhiều ưu ái cho các CLB khác ở Saudi Arabia, cũng do tổ chức này quản lý, điển hình là Al Hilal - đối thủ không đội trời chung của Al Nassr ở thời điểm này.

A Bola nhấn mạnh Ronaldo cảm thấy Al Hilal được PIF chăm chút hơn hẳn Al Nassr. Khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Al Hilal được bật đèn xanh để chiêu mộ cầu thủ. Al Hilal chi 2 triệu euro để mua trung vệ Pablo Mari, chuẩn bị "phá két" 30 triệu euro để đón Kader Meite. Chưa hết, CLB dưới trướng HLV Simeone Inzaghi có thể đón Karim Benzema và tài năng trẻ Saimon Bouabre.

Ngược lại, Al Nassr đang im tiếng trên thị trường chuyển nhượng. CLB của Ronaldo chỉ mới chiêu mộ một tân binh là Abdulkareem.

Tại Saudi Pro League, PIF đang nắm quyền quản lý ở 4 CLB là Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli. Tình trạng "một ông chủ, 4 đội bóng" từ lâu tạo nên hỗn loạn ở Saudi Pro League. Một tháng trước, HLV Jorge Jesus của Al Nassr từng nói: "Al Nassr không có quyền lực chính trị như Al Hilal".

Tuyên bố từ HLV Jorge Jesus gây rối loạn làng bóng đá Saudi Arabia. CLB Al Hilal đã đề nghị cấm HLV Jorge Jesus hoạt động bóng đá từ 6 tháng đến một năm vì phát ngôn gây chia rẽ.

1ad14330-51f3-11f0-a905-01a82a8086fe.jpg
Ronaldo lo ngại sẽ thất thế ở cuộc đua vô địch.

Ở diễn biến khác, trang Gulf Times cho biết Al Nassr từng có kế hoạch chiêu mộ ít nhất một cầu thủ hàng đầu từ châu Âu. Tuy nhiên, đúng giờ chót, Al Nassr nhận thông báo quỹ đầu tư cho CLB chiêu mộ cầu thủ bị đóng băng.

Ronaldo gia nhập Al Nassr kể từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022. Đến nay, Ronaldo đã ra sân 133 trận cho Al Nassr, ghi 117 bàn. CR7 vẫn là ngôi sao sáng nhất của Saudi Pro League hiện tại.

Trên BXH Saudi Pro League 2025/26, Al Nassr đang có 43 điểm, kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm. Khi Al Hilal ráo riết bổ sung cầu thủ, trong khi Al Nassr chuyển nhượng cầm chừng, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp khó khăn trong hành trình còn lại đến hết mùa.

Hương Ly
